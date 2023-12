Az országos, 31 ezer kilométeres közúthálózaton mintegy 700 munkagépet tudnak bevetni, tehát egy gépre átlagosan nagyjából 40 kilométernyi út jut, ekkora területet, a fel- és levonulásokkal, só- és üzemanyag feltöltésekkel együtt 2-4 óra alatt tesznek meg, ennyi idő alatt pedig intenzív havazás esetén újra megmaradhat a hó a burkolaton. Tehát az autósoknak érdemes lesz szerdán és csütörtökön is fokozott óvatossággal közlekedniük, a szakemberek arra kérik őket, hogy vezessenek óvatosan, figyelmesen, lassan és kizárólag téli gumival felszerelt járművekkel induljanak el, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális út- és látási viszonyokról, forgalmi helyzetről az Útinform oldalon. A szakemberek most is felhívják a teherautóval, vagyis a 7,5 tonnánál nehezebb járművekkel közlekedők figyelmét, hogy közlekedésbiztonsági okok miatt időszakosan korlátozhatják a mozgásukat, ha azt az időjárási körülmények indokolják. Fel kell készülniük arra is, hogy egyes hegyvidéki szakaszokon, ahol nehezebben tudnak közlekedni az emelkedőkön, időszakosan megállíthatják őket, hogy a baleseteket elkerüljék és a személyautó forgalmat fenntarthassák, így a közútkezelő munkagépei se vesztegeljenek a feltorlódott kocsisorokban. A környező országokban is lehetnek a nap folyamán korlátozások, a ki- vagy akár a belépő oldalon is.