Idén is megszervezi az Adventi Civil Börzét a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya a Civil Közösségi Szolgáltató Központokkal együttműködve, Veszprém vármegyében is – most nemcsak a rászorulók karácsonyát tehetik szebbé az adományozók, de a gazdátlan állatokét is. Az esemény részleteiről Varga Endre, a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület elnöke, a Veszprém Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, a veszprémi Civil Ház vezetője, valamint az Olt-Alom Állatvédő Egyesület munkatársai, Gaál Éva elnök és Földi Angéla mentésvezető számoltak be egy kerekasztal-beszélgetésen az Eötvös Károly Megyei Könyvtár Zug részlegében. Az elhangzottakat Juhász-Léhi István, a veol.hu újságírója rögzítette.