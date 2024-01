Honlapunkon, a veol.hu-n még az ősszel indítottunk el egy sorozatot MysticVeszprém Top12 címmel, melyben gyerekkori emlékeinkben kalandozunk. Veszprémiként, egykori barátaimmal sokat jártuk a várost, hogy felfedezzük azokat a helyeket, melyek kevésbé vagy egyáltalán nem, és keveseknek ismertek még a helybeliek közül is, vagy nekünk jelentett izgalmakat felfedezésük. A közismert műemlékeket szándékosan hagytuk ki, de bekerült a sorozatba néhány, városképileg meghatározó vagy érdekes helyre épült lakóház. A Top1 helyezett, az „aranyérmes” végül – mert egy szubjektív sorrendet kell elképzelni – az Ányos utcában lévő, Rupert-házként közismert épület lett, melyet akkoriban is csodáltunk, s ma is meghatározó városképi szempontból.