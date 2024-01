Ez az új variáns a Covid most leggyakrabban előforduló omikron variánsa, mely ugyanúgy felső légúti tüneteket okoz, mint a korábbi variánsok. Viszont sokkal fertőzőképesebb, jóval többen kapják meg. Amiben viszont különbözik a korábbiaktól, az egyrészt az enyhébb tünetei, illetve a gyógyulási hajlam jobb esélye – mondja el a tiszti főorvos, aki azt javasolja: amennyiben valaki gyanús esetet észlel a környezetében, netán saját magán, mindenképpen forduljon a háziorvosához, akitől a tüneti kezelést megkapja.

Pápai Enikő hangsúlyozza, nem érdemes mindezt megvárni. – A tünetek jelentkezését célszerű megelőzni a vírus elleni védőoltással. Azzal kapcsolatban, hogy a korábban kidolgozott védőoltások mennyire alkalmasak az új variánsra, azt mondja, azok kevésbé, de már elérhető az új variáns elleni oltás, amit a kórházi oltópontokon időpontfoglalással bárki ingyenesen megkaphat. A Veszprém vármegyében élőknek a Csolnoky Ferenc Kórházba lehet oltásra jönniük minden pénteken 12 és 15 óra között, vagy előzetes bejelentkezés, interneten foglalt időpont alapján, de akár anélkül, érkezési sorrendben is tudják fogadni a betegeket.

A hideg időszakban a Covid- és az influenzavírus által okozott megbetegedések száma emelkedő tendenciát mutatott, viszont elmondható, hogy jelenleg országos szinten stagnálás tapasztalható. – Ennek ellenére javasoljuk az oltás felvételét, különösen a rizikócsoportba tartozó személyeknél. Ők a hatvan év felettiek, illetve korcsoporttól függetlenül a krónikus megbetegedésben szenvedők, valamint a csökkent immunitással rendelkezők. A mostani védőoltás bármilyen előzőleg kapott oltástípustól függetlenül alkalmazható, viszont három hónapnak muszáj eltelnie a legutolsó oltástól ahhoz, hogy ezt bárki igényelhesse.

A tiszti főorvos azt is elmondja, a Covid- és az influenzavírus két különböző vírus, átfertőződésről nem beszélhetünk, viszont az egyik nem zárja ki a másikat, egy időben, egymástól függetlenül lehet valaki influenzás és Covid-fertőzött. – Bár az igaz, hogy egy már megfertőzött szervezet legyengült, tehát jobban ki van téve más fertőzésnek is – teszi hozzá, majd pozitív hírt is közöl, amikor elmondja, a Covid esetében már nem beszélhetünk világjárványról, szezonálissá vált a vírus cirkulációja a lakosság körében, olyan, akár az influenza. Magyarországon a felnőtt lakosság hetvenegy százaléka részesült alapimmunizálásban Covid-fertőzéssel szemben, és eléri a negyvenöt százalékot azok aránya, akik legalább egy emlékeztető oltást is kaptak. Az átoltottság tehát magas. Javasolt, hogy aki valamilyen felső légúti tünetet észlel magán, feltétlenül védekezzen maszk használatával, lehetőleg ne menjen közösségbe, és betartsa az egyéb, ismert óvintézkedéseket.