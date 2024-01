Az építészeti megújulások és felújítások nemcsak a vallási közösségeknek nyújtanak új környezetet, hanem erősítik a helyi közösségek összetartozását is – számolt be a Veszprémi Főegyházmegye hivatalos oldala. A megújult templomok, kápolnák, közösségi terek nem csupán építészetileg fontosak, hanem olyan helyek, ahol a hívek és a közösség tagjai összegyűlhetnek, imádkozhatnak, és közösen ünnepelhetik hitüket. A projekt eredményeként a Veszprémi Főegyházmegye nemcsak épületeit, hanem közösségeit is gazdagította, erősítve a hit, kultúra és közösség fontosságát az életükben.

Forrás: főegyházmegye

A beruházások keretében a Szent Anna Római Katolikus Plébániahivatal tulajdonában lévő Szűz Mária Isten anyja-kápolnát is felújították. Az épület téglalap alaprajzú, hagyományos anyagokból épült, földszintes, hornyolt cserépfedéssel van ellátva, hozzá tartozik egy 1989-ben épült falazott tégla szerkezetű torony, melyben sekrestye, hitéleti tér, valamint harangtorony helyiségek vannak. Az elkészült fejlesztés az épület állagát jelentősen javította, szerkezeteinek megóvását hosszú időre biztosítja, a hőszigetelt nyílászárók az üzemeltetés költségét csökkentik, emellett esztétikai-vizuális megjelenése is javult.