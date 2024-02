Polgári István felidézte, akadozva indult el a helyijárati közösségi közlekedést biztosító V-Busz Kft. működése, az igazi változást az hozta, hogy az állomány megújítására pályázatot írt ki a cég 28 szóló és 14 csuklós autóbusz vásárlására - 2021 év végén szállították le az új buszokat, amelyek pár nappal később forgalomba is álltak Veszprém útjain, de időközben tisztán elektromos buszokkal is bővült a flotta. Az infrastrukturális fejlesztések között nagy jelentőségűnek nevezte, hogy tavaly nyáron az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat egyik legfontosabb elemeként megvalósult a V-bike közbringa-program. Működnek már a készpénzmentes jegykiadó automaták, valamint hét helyszínen utastájékoztató oszlopokat helyeztek el, ahol valós időben nyomon lehet követni a buszok mozgását. A fejlesztések között megemlítette a V-Busz telefonos applikációját is – a kezdeti bizonytalanságok után változtattak ezen is.