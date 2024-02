Jól döntöttem, messziről látszik, hogy az út mindkét oldalán sürgés-forgás van. Az esemény atyja, Süveges Csaba, az Alföldről származó "gyüttment" már nyolc éve hívja otthonának a barátságos települést, azonban csak néhány hónapja hozott létre egy olyan baráti társaságot, amely újraértelmezi a közösség fogalmát.

– Szeretnék ennek a csoportosulásnak eszmeiséget is adni; beszélgetni a becsületről, hitelességről. Olyan értékekről, ami a férfit elhelyezi a mai világban valahová – mondja.

A hétvégi faültetési eseményen keresztül a csoport tagjai nemcsak a település amúgy is impozáns bekötőútját zöldítették, hanem olyan közösséget is létrehoztak, amely az értékekre, a férfiasságra és a közös cselekvésre helyezi a hangsúlyt. Süveges Csaba elmondta, hogy évek óta észlelte a kistelepüléseken hiányzó közösségi élet problémáját, és ezt Hidegkúton is tapasztalta. A közös(s)ÉG elnevezésű társaság jelenleg mintegy 25 tagot számlál, akik nem csupán összetartóak, de önképzőként és önfejlesztőként is meghatározzák magukat. Süveges Csaba hangsúlyozta, hogy ez nem hivatalos egyesület, hanem baráti társaság, amely alulról jövő kezdeményezésként működik.

Süveges Csaba kiemelte, hogy a csoport nemcsak helyi összejöveteleket szervez, hanem online csoportot is létrehozott. Itt folyamatosan tartják a kapcsolatot, és a közösségformáló beszélgetések itt is folynak. A csoport tervei között szerepel a falu központjának rendbetétele, játszótér kialakítása és közös buszos kirándulás szervezése. Hálás azoknak, akik nyitott szívvel és lelkülettel csatlakoztak a kezdeményezéshez, és bízik abban, hogy a közösségük még tovább fog bővülni és fejlődni, de a taglétszám emelkedését csak addig tartja kívánatosnak, ameddig az lehetővé teszi, hogy jól tudjanak együttműködni.