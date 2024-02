Raffai Csilla, a Túrajó alapítója mesélt nekünk, és szó esik a különböző tematikus sétákról Veszprémben, és Balatonfüreden, elmeséli, hogy jött létre a szervezet, illetve szó esik a túrák létrejöttéről is.

Az Egyesületnek köszönhetjük a veszprémvölgyi kisvonat megújítását is, de a BÖGRETÚR kezdeményezést is.

A mikrofonnál Szekeres Dávid.