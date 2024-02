Böröcz István elmondta, jó idegenforgalmi évet zártak tavaly és erre számítanak idén is. Kiemelte, a város mindig is fontosnak tartotta azt, hogy mindenki mind nagyobb területen tudja megközelíteni a Balatont, másfelől azt, hogy minél több zöldterület legyen Balatonfüreden. A strandokra ősszel, télen és tavasszal ingyenes a belépés, szabadon bejárhatóak. A víz melletti sétány ahol a kerékpárút is fut, olyan közel van a vízhez, hogy bármikor érdemes megállni kerékpárral, ott nem járnak autók, így itt is biztonságosan lehet a parton tartózkodni.