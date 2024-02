Az építési területen február 16-án bejárást tartottak, amelyen részt vett Dorner László alpolgármester, Rieder András önkormányzati képviselő, Pávlicz Péter, az önkormányzat városépítési és fejlesztési irodájának munkatársa, valamint a Tósokberéndért Egyesület képviseletében Csendesné Bosits Éva.

Ezt követően sajtótájékoztatón számoltak be a tapasztalatokról, amelyen elhangzott, hogy az átadást követően a biztonságos lehetőség miatt többen közlekednek majd kerékpárral gépkocsi helyett, így kisebb lesz a környezeti terhelés. A térségben működik egy általános iskola, ahova sok gyerek kerékpárral érkezik, és a sporttelepet is bekapcsolja majd a forgalomba a kerékpárút. Kiss Lajos, akinek testvére is a felújítással érintett utcában él, elmondta, hogy örülnek a kerékpárútnak, régóta várták a munkálatok kezdetét.

Dorner László elmondta, hogy műszakilag bonyolult beruházásról van szó, rengeteg kérdés merült fel az érintett terület lakosaitól, akikkel folyamatosan egyeztetnek. Pávlicz Péter hozzátette, a cél, hogy a legforgalmasabb utak mellett legyen alternatív közlekedési útvonal is. Az Ajka-Devecser összekötő út a város legforgalmasabbja, az építés nagyon összetett feladat, csaknem másfél kilométeren kell a meglevő épített környezetben megoldani többek között a szintkülönbséget, a csapadékvíz-elvezetést. A kerékpárút az Ajkáról kifelé vezető út jobb oldalán épül. A szakaszon három gyalogátkelőt is kialakítanak, amely régi lakossági igényt elégít ki.

Rieder András megfogalmazta, hogy a megvalósítás az iskola, az óvoda és a csatornázás mellett a legjelentősebb komfortnövelő beruházás, amelynek keretében még sok dolgot, például a csapadékvíz-elvezetést, aszfalt- és járdafelújítást, bizonyos esetekben ivóvíz- és villamoshálózat-felújítást is elvégeznek.

Az építkezés egyes szakaszaiban a forgalmat lámpák irányítják, így az utazási idő nőhet.