A Tündérszépek korábbi fotósát kérdeztük, mit tanácsolna a jelentkezőknek. – Elsősorban azt, hogy nincs miért izgulniuk. A fotós mindenben segíteni fog, így egy kellemes hangulatú fotózáson fognak részt venni a versenyzők. A fotózás jó hangulata a modell és a szakember közös munkájának gyümölcse. A fotókat készítő kolléga meg fogja találni jelentkezőnek a jó profilját, efelől nincs kétségem – zárta gondolatait lapunk korábbi fotósa.

Pesti Viktória, 2022 Tündérszépe

Forrás: MW

A korábbi évekhez képest több újdonságot is bevezettünk. Idén 18–35 év közöttiek nevezhetnek a regionális szinten induló országos megméretésre. A dicsőség mellett – hogy ők képviselhetik szűkebb hazájukat a fináléban – értékes nyeremények és élmények is várják a Tündérszépek résztvevőit. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri.

Veszprém vármegye szépségei Fejér, valamint Zala hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. Nevezz mielőbb, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!