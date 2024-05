3. Csodás kilátás Szápár határában, naplemente kakukkfűillatban

Ha Csetény és Szápár között autózunk, nem lehet nem megállni legalább egy mély lélegzetvételnyi időre. Legutóbb naplementekor sikerült, kakukkfűillatban. Láttunk szélturbinákat, selymes búzamezőt, kék fejű búzavirágokat. A Bakony szélén a lankák színe, rajzolata mesebeli. Ha szerencsénk van, láthatjuk a Kőrist és a Vértest is, Dudart, Csetényt, Szápárt és Bakonycsernyét a távolban.

Szápár határában, a Bakony szélén a lankák színe, rajzolata mesebeli

Fotó: Rimányi Zita/Napló

4. Pite és Vacak ajánlja – Egy újabb geológiai csodát fedezett fel magának a polányi pulipár

„Egy újabb geológiai csodát fedeztünk fel. Ellátogattunk a Haláp-hegyre, amely a Tapolcai-medencét északkelet felől lezárja. A 358 méter magas hegyen az I. világháború idején kezdték el a bazalt kitermelését, s ennek következtében a mai magassága már csak 291 méter. Innen származott Közép-Európa egyik legkeményebb bazaltja. Többek közt a Liszt Ferenc Repülőtér kifutója is ebből készült. 1986-tól már nem bányásznak itt. Mára azonban már védett terület, s egy 3 kilométer hosszú, különleges tanösvényt hoztak itt létre. A kráter belsejének körbesétálása után felmentünk a 360 fokos panorámát nyújtó kilátóba. Picit szűkösen voltunk ott négyen tizenkét lábbal, de nem bántuk. Csodaszép volt a kilátás. Nemcsak a különleges bazalttömböket láthattuk – különlegesek, mert függőleges, ferde és vízszintes irányban is húzódnak –, de a Balaton tanúhegyeire is gyönyörű kilátás nyílt. Ezt a különleges geológiai csodát is bátran ajánljuk minden természetkedvelőnek! Napsütéses utat kívánunk: Pite, Vacak" – írta gazdijuk, Dávid Barbara.

A polányi pulipár a bazalttömböknél. A túrafotózás mókás modelljei, szebb velük a táj

Fotó: Dávid Barbara/olvasó

5. Túra a sziklás mederben az Ördög-gátig

Az Ördög-árok a Bakony csodálatos világába kalauzolja a túrázókat. Megközelíthető Bakonyoszlopról. Olvasónk, Mészöly János azt ajánlotta saját tapasztalatai alapján, hogy ne hagyjuk ki, de azt is hozzátette, nem könnyű útvonal. Sok helyen csúszós köveken, kidőlt fák alatt-felett, meredek oldalakon, fák gyökereibe kapaszkodva, sziklákon átmászva lehet a célt elérni, ezért megfelelő bakancs és túrabot használata ajánlott. A látvány viszont kárpótol a nehézségekért. Például az Ördög-gát, amit egy egykor leszakadt sziklatömb képez, ahogy beszorult az összeszűkülő völgy sziklafalai közé.

Az Ördög-árok legkülönlegesebb része az Ördög-gát

Fotó: Mészöly János / Forrás: olvasó

6. Vadonleltár a Bakonyi Zöldkörrel

A Bakonyi Zöldkör következő eseménye keretében az érdeklődők úgynevezett bioblitzen, vadonleltáron vehetnek részt május 25-én, szombaton 10 órától. A találkozó Pénzesgyőrben lesz a Pangea kulcsosháznál.