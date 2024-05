Pék László ötven esztendeje még természetesen nem volt nyugdíjaskorú, mégis segített akkoriban abban, hogy Zircen megalakuljon egy nyugdíjasklub. Podcast-interjúnkban többek között azokat az eseményeket idézte fel, amelyeknek az köszönhető, hogy a várossá válásának negyvenedik évfordulóját idén ünneplő bakonyi kisváros nyugdíjasklubja már fennállásának ötvenedik évfordulóját ünnepelheti meg.

Pék László, a Zirc Városi Nyugdíjasklub vezetője és kortársai a könyvtári helyiségben, amelyben hetente tartanak találkozót

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Május 31-én, pénteken 10 órakor a városi könyvtár klubtermében kezdődik az ünnepség, ott, ahol egyébként a heti találkozóikat is tartják a tagok. Ezúttal meghívták a rendezvényre azokat is, akik már nem tudnak rendszeresen járni foglalkozásaikra. S mindazokat, akik az elmúlt fél évszázadban támogatták őket, akikkel együttműködtek. Köszöntőt mond Ottó Péter polgármester is.

Fotókiállítással emlékezik a klub az elmúlt évtizedek jó hangulatú programjaira és szavalatok, kórusművek hangzanak el a műsorban. Nyugdíjasok alkotásait szintén kiállítják és ebédet készítenek az idősek maguknak, vendégeiknek, amit közösen fogyaszthatnak el. A részletekről és sok más érdekességről beszél annak a nyugdíjasklubnak a vezetője, amelynek tagjaira a városban az intézmények mindig számíthatnak segítőként, önkéntesként. A település szépítésében szintén részt vesznek.