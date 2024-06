Az idei évet nagyon sikeres tanévnek tartja a veszprémi képzési központ vezetője; például befejeződött a Mikszáth Kálmán utcai épület felújítása, és népszerűek voltak a nyitott rendezvényeik. Csinády Rita elmondta, hogy ma Magyarországon Veszprémben jegyzik a legaktívabb középiskolás programot, ami azt jelenti, hogy már háromszázan vettek benne részt, országosan itt a legnagyobb a létszám és a legnagyobb az aktivitás is a heti klubdélutánokon.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Fiatal Tehetség Program (FIT) 2015 óta érhető el Veszprémben

Forrás: MCC

Ez a tehetséggondozási folyamat általános iskolás korban kezdődik (ami a Fiatal Tehetség Program, röviden FIT), negyedikesek jelentkezhetnek június 30-ig, majd a szeptemberi válogató hétvége alapján derül ki, hogy közülük kik kerülhetnek az induló évfolyamba. A képzés felmenő rendszerű, egy évfolyamon egy csoport két hétvégén találkozik ugyanazzal a témakörrel. Utóbbi lehet például az egészségügyi tudatosság vagy a pénzügyi tudatosság, de tanulnak a fiatalok kommunikációt, vitakultúrát is. Az MCC veszprémi képzési központjában ingyenes nyelvoktatás is folyik a FIT-ben angol és német nyelven, a KP-ban francia és japán nyelvoktatás is elérhető.

Érettségizik az MCC legelső évfolyama

Forrás: MCC

FIT programon hat évfolyam végzett eddig Veszprémben, és majdnem valamennyi diák csatlakozott az MCC középiskolás programjához. Mivel éppen érettségi előtt áll az első évfolyam, a munkatársak izgatottan várják, merre visz a végzettek útja.

A negyedikesek június 30-ig tartó jelentkezés lehetőségét hangsúlyozta Csinády Rita, ami a felmenő rendszerű képzés miatt fontos, hiszen más felső tagozatos évfolyamból már nem lehet bejelentkezni a FIT Programba.