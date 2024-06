Weltler Gábort, a malomsoki evangélikus gyülekezet lelkészét választották az egyházmegye gyülekezetei esperesnek az idei, tisztújítás évében. Szemerei János püspök a 90. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét: „Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel.” Isten másként számlálja az időt, a napokat, mint mi. Ahogy a Prédikátor könyvében is olvassuk, életünk nagy része hiábavaló fáradozás. Mi, emberek azt érezzük, hogy szűkös az időnk, gyorsan elrepül, sokan készítenek bakancslistát, tervezik, mit szeretnének még életükben megvalósítani, hova szeretnének eljutni. Lelkészként tanúságot teszünk Isten szeretetétől, bekapcsolódunk az örökkévalóság idejébe. A püspök szólt arról, fontos, hogy imádkozzunk lelkészeinkért, és hogy a vezetők érezzék, imádkozik értük a közösség.

Szemerei János beiktatta az az új esperest és az egyházmegyei felügyelőt, majd Weltler Gábor az egyházmegye megválasztott tisztségviselőit.

Az istentiszteletet követő közgyűlésen az esperes arról beszélt, hogy Isten országát nem kell építeni, mert az készen van. A keresztények, az egyház ismertetőjeleit sorolta. Az egyházat Isten igéje tartja, erősíti, hisszük, ahogy énekeljük: „az ige kőszálként megáll”. A keresztség által leszünk Isten országának tagjai, az oltári szentség, az úrvacsora Isten mennyei országának előíze. A kulcsok hatalma alapján hirdettetik a bűnbocsánat, a testvéri beszélgetéseknek is fontos szerepük van. Weltler Gábor szólt arról, hogy páratlan és szent hivatás a lelkészeké. A keresztények egyik ismertetőjele az üdvösséges szent kereszt; Krisztus követése nem diadalút, hanem keresztút. Az egyház meg fog maradni, de imádkozzunk azért, hogy köztünk is megmaradjon, Isten országa készen van, de imádkozzunk azért, hogy minket is készen találjon, zárta gondolatait. Bálintné Sári Judit egyházmegyei felügyelő az Istenbe vetett hitről beszélt. Bár a jövő homályos és bizonytalan, a hit megerősít és felszabadít. Az egyházban szolgálók elkötelezettek; feladatunk, hogy a jövő generációnak is legyen hite, élő reménysége.