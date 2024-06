A jubileumi eseményre a születésnapos „otthonában”, a Békefi Antal Városi Könyvtár közművelődési klubtermében került sor. A vendégeket a házigazda intézmény részéről Csaba Lilla köszöntötte.

Kiállítás is bemutatja a zirci nyugdíjasklub elmúlt ötven évét, sokoldalú tevékenységét

Fotó: Kelemen Gábor

Pék László, a Zirc Városi Nyugdíjas Klub vezetője felidézte, hogy az 1960-ban alapított „Nő Klub” idősebb tagjai részéről merült fel tizennégy évvel később a nyugdíjasklub megalakításának gondolata, melyet Ott László és Kovács József is szorgalmazott. A tanács kérelmüknek megfelelően helyiséget biztosított számukra, a bányász művelődési ház „fotelosként” emlegetett termében gyűltek össze minden héten kedden. Vármegyei szintű programok szervezését is vállalják, ilyen a nyugdíjasklubok sakk- és rejtvényfejtő versenye, valamint az egyházzenei kórustalálkozó.

A Pro Urbe Emlékéremmel is kitüntetett civil szervezet érdemeit, a település életében betöltött szerepét Ottó Péter polgármester méltatta. Hangsúlyozta, hogy a nyugdíjasklub lehetőséget biztosít az aktív együttlétre, az idő hasznos eltöltésére és arra is, hogy a közösség tagjai megosszák egymással az örömüket, bánatukat. Az önkormányzat mindig csodálattal figyelte a zirci nyugdíjasok közösségének a fiatalabbak számára is példát mutató erejét, munkabírását és tenni akarását. Majd bemutatta és megnyitotta a jubileumi alkalomból nyílt tárlatot is, melyen nagyon sok oklevelet, újságcikket fedezhetünk fel, ezek mind-mind a civil szervezet aktivitását, sokoldalúságát dicsérik – fűzte hozzá.

Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az Éveknek Országos Szövetségének elnöke is köszöntötte a Zirc Városi Nyugdíjas Klubot, amely elmondása szerint nagyon fontos szerepet tölt be az országos szövetség és a vármegyei szervezet munkájában is. Programjaik közül kiemelte a kórustalálkozót, mely a minősége révén már a vármegye határain túl is ismertté vált.

Farkas Sándor, a Nyugdíjasok Életet az Éveknek Veszprém Vármegyei Egyesületének alelnöke emléklapot nyújtott át Pék László klubvezetőnek a jeles alkalomból.

A rendezvényen fellépett a helyi nyugdíjas énekkar, a veszprémi Cholnoky Nyugdíjas Klub, a felsőörsi Búzavirág Népdalkör és Vörösházi Ferencné.