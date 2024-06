A jelenleg méltatlan állapotban lévő, Krisztus szenvedéstörténetét bemutató tizennégy stáció évtizedek óta komoly felújításra szorul. Várpalota Város Önkormányzata hosszú évek óta szeretné megvalósítani a Veszprémi Érsekséghez tartozó kálvária és környezetének rekonstrukcióját. A Tési út mellett található terület komplex felújításának tervei jelenleg a véglegesítés előtti állapotban vannak, az elképzeléseket a várpalotai plébánián mutatta be Gréczi Zoltán, a Veszprémi Érsekség fejlesztési igazgatója és Kisberzsenyi-Nagy György, az érsekség tervezőirodájának műteremvezető építésze.

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Reményeink szerint a jövő évre már lesz engedélyes és kiviteli terve is a Kálvária-domb felújításának, amelyet az önkormányzat, az érsekség és magánszemélyek, közösségek összefogásával szeretnénk megvalósítani. Fontos kiemelni, hogy nem csupán a tizennégy stáció, hanem az egész terület felújításáról van szó. Egy szép közparkot is szeretnénk kialakítani, illetve felmerült lehetőségként egy félig fedett kápolna megépítése is – mondta el lapunknak Campanari-Talabér Márta, akitől megtudtuk, a stációk felújításához anyagi támogatási szándékát már több vállalkozás, illetve egy magánszemély is jelezte.

– Elsőként Bátor Árpád értesített arról, hogy a Bátor család vállalja egy stáció felújításának mintegy 3,5 millió forintos becsült költségét, de azóta több helyi vállalkozás is az ügy mellé állt – tette hozzá a polgármester.

A megbeszélésen elhangzott: a terület Várpalotán belüli pozícióját és adottságait, illetve a város részéről tervezett közeli beépítést figyelembe véve a terület sajátos ötvözete lehet a kálvária szakrális és városi köztér-közpark térhasználatának.

– Régi vágyunk, hogy az önkormányzattal karöltve a kálváriát és környezetét széppé varázsoljuk, s egy újabb rendezett zöldterülettel gazdagodjon a város. Az ADV Kft., mint az érsekség tervezőirodája elkészítette a felújítás felmérési és vázlattervét, ezt mutattuk be az érintetteknek. A Tési útról induló tereplépcső és az ahhoz kapcsolódó „előtér” hivatott déli irányból megteremteni a kapcsolatot a várossal. A stációk felújítása mellett a területre növényfuttatásra alkalmas lugasrendszert, valamint padokat is terveztünk, míg az épített környezet hangsúlyos eleme lesz a tervezett fedett miséző oltár – fogalmazott lapunk kérdésére Gréczi Zoltán, a Veszprémi Érsekség fejlesztési igazgatója.