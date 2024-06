Egy évtizede nincsen közöttünk Borbély Lajos (1948–2014) Pro Publico- és Pro Cultura-díjas pápai művésztanár, Pápa város néhai derék tisztviselője, az evangélikus egyház presbitere, a jeles festőművész, generációk szeretett pedagógusa, sokak kedves Lajos bácsija.

A pápai Petőfi Városbarát Egylet önkéntesei nemrégiben emlékkoszorút vittek Borbély Lajos pápai Alsóvárosi köztemetőben lévő nyugvóhelyére

Fotó: PVE

Szinte felsorolhatatlan az a hatalmas, tevékeny életmű, melyet létrehozott Pápa kulturális gazdagodása érdekében. Szívvel-lélekkel pápai volt, pedig Kemeneshőgyészen született 1948-ban. Szüleivel ötödikes korában költözött a városba. Jó tanuló volt, de igazán rajztehetségével tűnt ki a társai közül. A közgazdasági szakközépiskolában érettségizett, a pécsi tanárképző főiskola földrajz–rajz szakán diplomázott. Már ekkor kialakította egyedi, úgynevezett egyvonalas festői stílusát. Pápán kezdte meg pedagógiai pályafutását. Igazán elhivatott és elkötelezett tanárnak bizonyult. Rajzot tanított, ízlést formált, alakította a gyermekek személyiségét. Kreatív gondolkodását dicsérte, hogy a Tervezzünk tárgyakat! vetélkedőkön diákjai számos díjat elnyertek. Az önképzés is végigkísérte az életét, munkásévei alatt is folyamatosan tovább képezte magát. Elvégezte a képzőművészeti főiskolát, rendezvényszervezői tréninget, gépjármű-szakoktatói vizsgát is tett. Majdnem két és fél évtizedig oktatott, emellett a nagy múltú pápai Pedagógus Művelődési Házat is irányította, nívós programokat honosítva meg annak falai között. Huszár János (1924–2017) Bél Mátyás-díjas helytörténésszel elindította a Szűkebb Pátriánk címet viselő ifjúsági-lokálpatrióta tanfolyam- és vetélkedősorozatot, valamint városnéző séták, rangos képzőművészeti kiállítások egész garmadája fűződött a nevéhez. Mindezeken túl a Pápai Művelődéstörténeti Társaság elnökségében is szorgosan tevékenykedett.

A rendszerváltoztatást követően a pápai polgármesteri hivatal művelődési osztályának élére került. Ettől fogva erőfeszítései még meghatározóbbakká váltak a város kulturális programjaiban. Neve hallatán sokunknak mindmáig a Pápai Nemzetközi Játékfesztivál (NEJ) ugrik be, melynek tizenegy esztendeig volt a fő szervezője, ám alakja a Somlói Borrend mestereként, a Pápa, a somlói bor városa Borfesztivál megrendezései kapcsán is felidéződik. Hívő emberként az evangélikus egyházban presbiterként szolgált, a pápai Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola igazgatótanácsi tagjaként is lelkesen munkált. Több mint tizenkét évig vezette a pápai evangélikusság Gyurátz Ferenc Gondolkodó Körét, melynek általa meghívott előadói a magyar kultúra, illetve művészeti élet városunkhoz kötődő jeles képviselői voltak.