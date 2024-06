A munkaközvetítő honlapok ajánlatai több ezres nagyságrendben tartalmaznak ajánlatokat nappali tagozatos hallgatóknak, de a diákszövetkezetek is számos jó és főként ellenőrzött pénzkereseti lehetőséggel kecsegtetik a fiatalokat. Az iskolaszövetkezeten keresztül vállalt munka gyakori a tanulók körében, és jó választás, ha megbízható háttérrel rendelkező munkahelyen szeretne dolgozni a jelentkező. Ehhez tagsággal kell rendelkeznie a fiatalnak annál a szövetkezetnél, amelyen keresztül dolgozni szeretne. Ennek általában jelképes díja van, amelyet vagy a regisztrációkor fizet a diák, vagy az első munkabéréből vonják le. A szerződés jellemzően a fiatal munkavállaló jogi védelmét is szolgálja a kötelezettségvállalás mellett. Azt nem árt tudni, hogy ha iskolaszövetkezeten keresztül dolgozik a tanuló, akkor nem a munkavégzési helye lesz a munkáltatója, hanem a szövetkezet. Így tőlük kapja a fizetést, míg a munkavégzési hely csak az utasítási jogkört gyakorolja. Ez a konstrukció még adózási szempontból is előny a a diákok számára, ráadásul a legújabb törvények szerint a 25 év alattiak adómentességet kapnak.

Vannak állások melyek a diákokat célozzák meg a nyári időszakra.

Az iskolaszövetkezetek között a Meló-Diák az elmúlt 40 évben félmilliónál is több diákot segített munkához. De a Diáknavigátor, a Mind-Diák Iskolai Szövetkezet szintén rengeteg ajánlattal és lehetőséggel segíti a diákokat, számos más hasonló szervezettel együtt.

Ami a fizetéseket illeti, jelentős eltérések mutatkoznak munkakörök függvényében, csakúgy mint a felnőttek körében. A minimum a havi nettó 266 ezer 800 forint, heti kifizetés esetében 61 ezer 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 ezer 270 forint, órabér esetében pedig 1534 forint. Ez csak a minimum, ennél többet is kereshet a nappali tagozatos hallgató nyári munkája során az ellátott feladatok függvényében.

Ami a konkrét munkákat illeti, a kereskedelem és a szezonális vendéglátás adja a kínálat nagyobb részét. Például sok helyre keresnek pultost bruttó 1800 forintos órabértől, heti 20-30 óra között munkaidővel, de van hasonló munkakör 2138 forintos órabérért is. Kifejezetten gyakori a pénztárosi munka, ami kiszámítható, stabil lehetőségként a már említett óradíjak ellenében várja a fiatalokat. Hasonló fizetést kínálnak a munkaadók a bolti kisegítőnek, az árufeltöltőnek, az eladónak, de van olyan ajánlat is ezen a területen, ahol havonta akár bruttó 492 ezer 300 forintos fizetéssel várják a diákokat, akik így akár szüleiknél is többet kereshetnek a nyáron. Főként ha ehhez hozzáadjuk az adott kereskedelmi áruház vásárlási kedvezményét, a választható cafetériát, a területi bérkiegészítést és munkába járáshoz ígért költségtérítést.