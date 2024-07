– Testünket fokozatosan nedvesítve menjünk be a vízbe a partról és a vízi járművekről egyaránt. Ne feledkezzünk el a mentőmellény használatáról. A klasszikus mentőmellény a fejet is fent tartja a vízen, ezeket a felszereléseket minden kereskedésben megvásárolhatjuk, elérhető. Ha otthon felejti valaki, a mentőmellény alakú térszobor a strandokon segítségünkre lesz, ezeket most telepítjük a strandokon az új kampányunk keretében. Közösségi tulajdonban lesznek az ezeken elhelyezett, különböző méretű mentőmellények, amelyeket a gyerekekre, a legveszélyeztetettebb korosztály tagjaira adhatunk vízi sportolás előtt – mondta a vezető. Hozzátette, hogy vízimentésre csak az vállalkozzon, akinek van megfelelő úszástudása, mentésben való jártassága. Vagy érdemes egy tárgy odanyújtásával, valamelyen eszközzel segíteni.

Mentőmellényállvány átadása az alsóörsi községi strandon. A képen Ugron Gáspár Gábor, a Balatoni Yacht Club elnöke, Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere és Bagyó Sándor, a Vizimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke

Fotó: Nagy Lajos/Napló-archív

Egy apró hiba is tragédiához vezethet. Ezért érdemes akár a közelmúltban piacra került magyar mentőeszközt, övet felvenni, ha a vízre megyünk sportolni. Az nem gátol az úszásban sem, olyan, mint egy öv, de van rajta egy zsinór, és vész esetén, vagy ha elfárad az úszó, esetleg görcsöt kap, azt meghúzza, és az öv felfújódik, a vízen tartja az úszót is egy úszógumihoz hasonlóan. A klasszikus mentőmellény ugyancsak jó, annak van gallérja, ami a fejet kitartja a vízből, hasznos úszni nem tudó kiskorúaknak, de felnőtteknek is.