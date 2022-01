A retrospektív tárlaton kiállított művek tízéves periódusokra – innen a kiállítás címe, Dekádok – felosztva mutatják be az alkotó konstruktivista, geometrikus művészet hagyományaira építő festészetét. A tárlat négy évtized munkásságából ad válogatást, az alkotó megfogalmazásában az 1980-91 közötti időszak az elindulásé, 1992-2001 az útkeresésé, 2002-2011 a kibontakozásé, a 2012-2021-es időszakot a sorozatok jellemezték, a legújabb korszak pedig az idei évtől indult az alkotói pályán. A kiállításon teremről teremre az életműben kronologikusan halad előre a látogató. Sinkó István képzőművész, művészeti író megnyitójában hangsúlyozta, Matzon Ákos folyamatosan újít pályáján, ugyanakkor művészetének minden időszakában központi elem a ritmus és a játékosság, utóbbi a geometrikus absztrakció világában meglehetősen ritka. Az alkotó azonban gyerekjátékok, építőkockák felhasználásával vagy képek mögé helyezett tükrök használatával okoz meglepetést. Hozzátette, a tárlat felosztása nemcsak időrendi, hanem tematikus is. Matzon Ákos kezdetben az építészi tanulmányaihoz kapcsolódva szerkezetességet ragadta meg festményein, emellett a szín és forma logikáját vizsgálta színes absztrakt képein, kollázsain. A kilencvenes évektől visszaszorulnak a színek, ugyanakkor megjelennek művészetében a síkplasztikák is, és ebben az időszakban a részek uralják a képmezőt. A zene – Bachtól Bartókig – folyamatos inspiráció forrása számára. A tárlat kurátora Hegyeshalmi László képzőművész a megnyitón elmondta, a kiállításhoz katalógus készül, amelyet februárban terveznek bemutatni tárlatvezetéssel egybekötve. A kiállítás február 19-ig látható.

Fotó: Pesthy Márton (01. 15.)