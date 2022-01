A Lovassy-gimnázium végzős tanulója nyolcéves kora óta szerepel színpadon, gyermekszínészként az Oliver! című musicalben kapta első szerepét a Petőfi Színházban. Később a társulatnál lehetősége nyílt olyan közismert és népszerű színészekkel együtt játszani, mint Makranczi Zalán és Király Attila (ebben a darabban egyébként, a Liliomban 12 évesen alakíthatta a 16 éves Lujza szerepét).

15 évesen a Pannon Várszínháznál kapott újabb lehetőséget. Itt először a Képzelt riportban lépett fel, aztán a Csinibabában már az egyik főszereplőt, Olgát, a lófarkas naivát alakíthatta, a Hotel Mentholban pedig kimondottan főszerepet, Frufru megformálását bízta rá a rendező, Vándorfi László igazgató. Lujza hálás a színháznak, hiszen jelenleg is négy futó darabban játszik.

Mindezek után talán meglepő, hogy a Csermák Antal Zeneiskolában klasszikus éneket tanul a fiatal herendi lány, de úgy gondolja, ez az alapja mindennek, popdalok énekléséhez is nagy segítséget nyújt ez a fajta képzés. Tagja a szentgáli Szűrös Táncegyüttesnek, így a népzene sem áll távol tőle.

Mint elmondta, gyerekkora óta ír dalokat, mégis valahogy most, életének ebben a meglehetősen zsúfolt időszakában, a szalagavatóra és az érettségire való készülődés közepette jutott el oda, hogy legújabb szerzeményeit a nagyközönséggel is megossza.

Mindkét videoklip személyes élményből született – meséli Lujza. A What do you take me for? szövegét egy éjszaka alatt írta meg, másnap keresett egy zeneszerkesztő programot, amivel összerakta a dalt, majd két nappal később a klipet is elkészítette, teljesen egyedül.

A látvány lényege a loop, a "befejezetlen zuhanás", a (szét)esés előtti állapot, amiből mégis mindig visszatér az énekes. – Angolul egyébként sokkal könnyebben írok szöveget, mint magyarul – jegyzi meg Lujza –, mert az kevésbé explicit, picit rejtve maradhatok az idegen nyelv mögött.

A másik dal, a CAFAT viszont magyarul íródott, hiszen mégiscsak a hazai közönség az első számú célpont. Lujza itt is a saját életének eseményeiből inspirálódott. Mivel egy barátnője unalmasnak tartotta a dalt, ezért egy rapbetét is került bele – annak ellenére, hogy Lujza, elmondása szerint, nem tud rappelni. Az is csak utólag tudatosult benne, hogy a dallamvezetés népdalokat idéz.

Az ötlet itt is az övé volt, de a klip elkészítésében édesanyja és barátnője is segített. A szétkent sminkben, valami kocsonyás anyagban megmerítkező (elmerüléssel küzdő) énekesnő látványa tág teret enged az asszociációknak. Ne feledjük, mit mondott a modern popzenét többször is sikeresen megreformáló David Bowie: "Az általam írt dalok értelmezései néha sokkal érdekesebbek, mint amit én akartam a dallal mondani."

Lujza egyébként zenei mindenevő, a népi muzsikától a klasszikusig bármit szívesen meghallgat, ezért kedvenc előadói sincsenek. A tervei között szerepel a színjátszás folytatása, illetve a továbbtanulás is, mindenképpen valamilyen humán területen, esetleg média szakon.

Szeretné, ha minél többen megismernék a dalait, ugyanakkor a tehetségkutatókról általában véve nincs jó véleménye, szakmaiatlannak tartja őket. Egyedül A Dalban való indulást fontolgatja, ehhez viszont jelentős anyagi háttérre lenne szükség.

Igyekszik jelen lenni a közösségi média különböző platformjain is, hiszen – mint mondja – sokszor többet számít a jelenlét, mint maga a produkció, viszont érettségi előtt álló gimnazistaként erre most nincs elég ideje.

Azonban, ha jön az ihlet, dalt írni, klipet készíteni – mint láttuk – akár négy nap alatt is lehet. Várjuk a folytatást.