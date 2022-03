Több mint egy órás koncertet adott a Resti Kornél zenekar, akik sorra hozzák el országosan a díjakat és első helyeket mindenféle megmérettetéseken. 2019-ben a Duna TV Versünnep Fesztivál fődíját is elhozhatták. Akkor 70 hazai és határon túli művész és hallgató közül találták a legjobbnak a kecskeméti együttest. 2020-ban harmadik helyezést ért el a kecskeméti Resti Kornél 'Eredetimegjelölésselellátott' zenekar a HangHordozók – Énekmondók Kárpát-medencei versenyen. 2022-ben pedig első albumuk is napvilágot látott.

Sokak számára már nem ismeretlen az irodalmi időutazásokban bolyongó Resti Kornél Zenekar. Nagyon egyszerűen fogalmazva tulajdonképpen „csak” versmegzenésítésekkel nyűgözik le a koncerteken résztvevőket, de a képlet korántsem ilyen egyszerű. Irodalmárként is minden idegszállal kell koncentrálni, hogy a végtelen intertextusok közül kibogarászhassuk a szövegfoszlányokat néha, az átvezető szövegek néhol teljesen elrugaszkodnak a valóságtól (mármint az átlag ember valóságától, amilyen én is vagyok – a szerk.). A dalok között találkozunk többek között Ady Endrével, Kosztolányi Dezsővel, Weöres Sándorral, József Attilával. De Mirtse Zsuzsa kortárs költőnőnk egészen elképesztő verse is felhangzott, a Befelé nyíló ajtók. Az ismert költők versei közül sem az ismertek hangzottak el, és azok is olyan felállásban, amire nem gondoltunk volna. Weöres Sándor Sej elaludtam című verse József Attila Néhány éjjelre padra, kőre című alkotásával összegyúrva altatóként előadva a Resti Kornél zenekar „tollából” olyan egyértelműnek tűnt, minta mindig is összetartoztak volna, épp ebben a formában. Ez csak egy példa az ezerből.

Az irodalmi kavalkád őszinte befogadásához nincs szükség előtanulmányokra. A Resti Kornél zenekar láthatóan szerettetni akar, nem tanítani, vagy taníttatni. Az előadott dalok önmagukban is értelmezhetők és élvezhetők, ám a „mesemondás” megváltoztatja a kiváltott érzelmet, és néha még a dal értelmét is. Kvázi mese-folyam, amit Papp Máté ad a közönségnek (és az új albumon- a Kortytárs kornyikák-on), és ehhez a végtelen történethez illesztődnek be a dalok. Az a megfoghatatlan érzése támad az embernek, hogy nézőként a részesévé válik a spontán kitalált történeteknek.

Aztán amikor a kedves néző először képes volt felkacagni valamely közbevetett gondolatmorzsán, hirtelen elengedte a feszült figyelmet, a folyamatos versek utáni kajtatást, és csak élvezte, hogy a szépirodalom szívszorító és szórakoztató is tud lenni egyszerre.