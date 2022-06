Aztán tavaly a Balaton-felvidéki trióhoz egy negyedik tag is csatlakozott, így a csapat a meglévő zenei anyag mellé új összeállítást is létrehozott az ismét virágkorát élő blues-rock műfajban. Így a Yesterday név immár egy akusztikus triót és egy blues-rock kvartettet is jelent.

Fazekas Ádám – aki a Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanára – az ütőhangszereken játszik, Szijártó János gitáron, valamint emellett énekel, ő írja a szövegeket és a zenét is. Czilli Dániel a basszusgitárról váltott szólógitárra, miután a basszeros Kiss Imre beszállt a bandába.

A jelenleg is működő trió amolyan „utcazenés” formáció, ahol a saját dalok mellett már nagyobb arányban kaptak szerepet ismert külföldi slágerek. Több más mellett játszanak dalt a Beatlestől, Bob Dylentől, az Animalstől, magyar szerzőktől, de újabb formációk dalaiból is beépítettek néhányat a repertoárba. Szívesen vállalnak közreműködést rendezvényeken, akár pár dal megszólaltatásával vagy háttérzene biztosításával, de az önálló koncertek és az utcazenélés is működésük részét képezi.

A Balaton-felvidéki trióban két akusztikus gitár és egy cajon (kahun) szólal meg. Itt Szijártó János énekel és gitározik, Fazekas Ádám a ritmust biztosítja a latin eredetű cajonon, míg Czilli Dániel gitározik.

Egy pályázatnak köszönhetően kipróbálhatták magukat a klasszikus utcazenében, ami sok pozitív visszajelzést hozott számukra a tavalyi fellépéssorozat kapcsán. A Tapolcai-tavasbarlang előtt a várakozó turistákat, kirándulókat és a helyi zenekedvelő közönséget szórakoztatta a zenekar több alkalommal nagy sikerrel.

Aztán az idei év hozta meg azt a változást, ami a négytagú csapatot a blues-rock irányába terelte. Ez a hibrid zenei műfaj, amely kombinálja a bluesos improvizációkat és a rock and rollt, a két elektromos gitár, a basszusgitár és a dob segítségével maradéktalanul megvalósítható. Az ötlet egyébként onnan jött – árulták el a tagok lapunk kérdésére –, hogy az egyik megyebeli faluban zenéltek az akusztikus trióval, amikor a koncert felénél az egyik szervező arra kérte őket, hogy „valami rock and roll”-t is játsszanak. Az addig asztalnál ülő, beszélgető vendégek pillanatokon belül a táncparketten voltak, s a hangulat a tetőfokára hágott. Saját, műfajilag megfelelő nótáikhoz amerikai blues-rock dalokat és néhány lendületes Hobo Blues Band-­számot adtak, így állt össze a mai, négytagú Yesterday.