A darab főszereplője a költőt alakító ifj. Vidnyánszky Attila volt. A rendező édesapja a Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila, aki a teátrumot, illetve elődjét alapította. A MaloM befogadó színházi program keretében az őszi szezon kezdetekor érkezett a beregszászi társulat Magyarpolányba, a faluházba. A darabban több utalást láthatnak a nézők a mára.

Különleges volt ez a vendégszereplésük, hiszen Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából szerették volna színpadra vinni otthon a darabot, ám a háború kitörése után a hadiállapot közben előre hozták a munkafolyamatot, s a Nemzeti Színházban próbáltak, majd Pécsett, a Harmadik Színházban játszották le májusban az előadást. Így aztán nem véletlen, hogy az elkészült darabban több utalást láthatnak a nézők a mára. Bőröndökkel érkező színészek, fegyverek, Petőfinek a kárpátaljai Útilevelekből való idézete mind jelezte: a játék ugyan önfeledt és humoros, az adaptáció szellemes, jól kitalált, ötletes, ám a valóságban a lelkükben is zajlik egy más történet, amely róluk szól most, miközben életre keltik a legendás hősöket, szemérmetes Erzsókot, Fejenagyot, a kovácsot, Haranglábat, Bagarját, Vitéz Csepü Palkót, Mártát és a lágyszívű kántort.

A beregszásziak meghívása abban is hordozott érdekességet, hogy a közönség a hivatalos nemzeti színházi premier előtt – amely szeptember 30-án lesz – Magyarpolányban láthatta az elő­adást. Ez is remek ötletnek bizonyult, hiszen épp arra hívta fel a figyelmet, amiért a Veszprém megyei településen is befogadó színházi elő­adásokat láthatnak a nézők. A színház ugyanis segít túlélni, örömet, kapaszkodót ad az élethez. Ezt az élményt adták most a közönségnek a színészek, akiknek méltán szólt a vastaps a közönségtől.

Western készül belőle



Petőfi Sándor ezt a művét a János vitéz előtt írta meg. A helység kalapácsa művet a kiadó 40 forintért vette meg a költőtől, aki a pénzt elküldte nehéz anyagi helyzetben lévő szüleinek. A hőskölteménynek nevezett mű azonban nem aratott azonnal sikert, csak jóval később, amikor a közönség ráérzett a szellemességére, humorára, iróniájára. Azóta több helyen játszották a színházakban. Forgattak már belőle tévéfilmet 1965-ben. Most tévéfilm-adaptáció készül A helység kalapácsából. A rendező Dombrovszky Linda, a forgatókönyvíró Somogyi György. Az alkotók szándéka szerint western és eastern műfajparódiát láthatnak a nézők majd várhatóan 2023-ban. A főbb szerepekben Zayzon Zsolt, Pindroch Csaba, Cserna Antal, Szervét Tibor, Györgyi Anna, Nagy Viktor, Hunyadkürti István, Ember Márk, Gubás Gabi lesz látható.