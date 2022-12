Az ország legnagyobb könnyűzenei konferenciáját (Music Hungary), a legígéretesebb magyar előadók ingyenes koncertjei mellett az UNESCO Zenei Városok találkozóját és zenei nevelésre fókuszáló nemzetközi szemináriumot is rendeztek ezekben a napokban a megyeszékhelyen a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával. Veszprém 2019 óta hivatalosan is A zene városa, a település abban az évben kapta meg az UNESCO kitüntető címét, amellyel a kulturális-zenei hagyományok mellett azt ismerték el, hogy a muzsika a mindennapok része.

Muraközy Péter, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. operatív vezetője érdeklődésünkre elmondta, a zene többet jelentett az elmúlt évtizedekben is Veszprémben, mint talán sok más településen. Az UNESCO Zene városa cím sok más mellett annak is köszönhető, hogy Veszprém nevével olyan országosan és nemzetközileg ismert és elismert rendezvények forrtak össze, mint a VeszprémFest, az Auer Fesztivál, a Régizene Fesztivál, a Tánc Fesztiválja, az Operettfesztivál és az Utcazene.

Muraközy Péter úgy látja, az, hogy ezek a rendezvények évtizedek óta léteznek a városban, elsősorban a veszprémieknek köszönhető, akik fogékonyak voltak ezekre, és szerepe van annak is, hogy az aktuális városvezetés mindig hagyta dolgozni és támogatta a kulturális szcéna civiljeit.