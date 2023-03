Petőfi könnyen esett szerelembe, akár egy másodperc tört része alatt is. Hittig Amália, László Borcsa, Cancriny Emília, Csáfordi Tóth Róza, Hivatal Anikó, Nagy Zsuzsika, Csapó Etelke, Mednyánszky Berta, Szendrey Júlia, Pile Anikó és Prielle Kornélia – hölgyek, asszonyok, akik Petőfi Sándor életében fontos szerepet játszottak. A költő nőideálja a teltkarcsú, szőke, kék szemű hölgyek voltak, a felsorsolásból egy kivétel volt, a legnagyobb szerelem, Szendrey Júlia. Az előadó szerint Petőfi nem a lányokba, hanem a szerelembe volt szerelmes, az érzés kellett neki.

- Petőfi szerelmi élete három csoportra osztható – mondta Takaró Mihály. - Vannak a kisebb kapcsolatok, aztán azok, akikhez versciklusokat írt - ilyen volt Mednyánszky Berta és Csapó Etelke – és persze a legnagyobb szerelem, Szendrey Júlia, akiről azt írja, hogy „költői ábránd volt csupán, mit eddig érezék”. Vagyis amikor megismerkedett vele, minden addigi szerelem és kapcsolat zárójelbe került. Nem volt ez egy könnyű kapcsolat, Júlia ugyanis rendkívül szeszélyes volt, ezért Petőfi hol úgy érezte magát, hogy ez a kapcsolat a mennyország, hol pedig úgy, hogy nem is kellett volna találkozniuk. Benne is megvolt az a lázadás, ami a poétát is jellemezte, nadrágban járt és szivarozott, amit nőként abban az időben el sem lehetett képzelni. Nászútjuk alkalmából írta a Szeptember végén című költeményét, melyben önmagáról mindent megjövendölt. Azt is, hogy Szendrey Júlia eldobja az özvegyi fátyolt és újra férjhez megy.