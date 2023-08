Már a helyesírásánál feladta a leckét, mert újságcikk szövegébe nem vehettük át az esemény logójában, plakátjain szereplő, csaknem végig nagybetűs változatot. Ráadásul kiderült, a Zircikon szójátékcsomagja több dolgot rejt annál, mint amit elsőre gondoltunk, megtaláltunk benne. Hevesiné Németh Mariann, az önkormányzat turisztikai referense, a fesztivál egyik fő szervezője mondta el az összeset, hiszen neki jutott eszébe az elnevezés.

– Amikor csatlakoztunk a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programhoz, tudtuk, hogy Zirc járásszékhelyként a cím viselésének évében egy kiemelt rendezvényt szervezhet a városlakóknak, a járásban élő mintegy húszezer embernek, tizennégy, a járáshoz tartozó falu és még több, a vonzáskörzetéhez számító község lakóinak, idelátogatóknak. Így már régebben elkezdődött az ötletelés, mi legyen a neve. Szóba jött a Bakonyfeszt, a történelmi és gasztronómiai időutazás, a históriák, de egyedibbet, újszerűbbet szerettünk volna, ugyanakkor olyat, ami könnyen megjegyezhető, hangzatos, játékos, mással összetéveszthetetlen. Egy nap arra ébredtem, hogy eszembe jutott a Zircikon szó – mondta el Mariann, és elmagyarázta a többszörös jelentését. Először is benne van a város neve, aztán az on, amiről tudjuk, hogy a bekapcsol gomb jele, az angolosok azt is tudják, hogy ha toldalékol, akkor azt is kifejezi így, hogy Zircen, Zircről van szó, a városra fókuszál az esemény, és a városnak szurkolás is benne van ebben a kifejezésben. A fiataloknak ezt nem is kell említeni, tudják maguktól, mert gyakran használják más szavak mellett az on-t.

Az Zircikont úgy is olvashatjuk, hogy zirci kon, azaz zirci koncepció rövidítve, s a helyiek koncepciója, elképzelése ezúttal arról szól, hogy a kétnapos a fesztivál pénteki és szombati programjai keretében a város ikonikus helyszínein, a leginkább ikonikus helyi közösségek, intézmények mutatkoznak be, emellett – azért, hogy a bakonyiaknak még inkább vonzó legyen az esemény – a hazai zenei élet ikonikus alakjait egy színpadra állítja a rendezvény. A Bakony fővárosának régóta meghatározó, kiemelkedő jelképe a templom jellegzetes toronypárosa, most ébred egy szintén ikonikus eseményre, egy biztosan emlékezetessé váló nyári fesztiválra a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával.