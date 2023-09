A Magyar Népművelők Egyesülete immár tizenhetedik alkalommal rendezte meg a Kultúrházak éjjel-nappal eseményét. A JMK munkatársai az alkalmon egy nem mindennapi nyomozásra várták a kicsiket és nagyokat. Sármos Sándor szerepébe Kálloy Molnár Péter színész, rendező, dalszerző-énekes bújt, aki elismerően szólt az ötletről és a szervezők munkájáról, mint mondta, ilyen programban soha nem vett még részt, ezért is érdekelte, hogy a történetből mit lehet kihozni.

A népszerű színész mellett az S.K. Társulat és a Szó és Kép Színpad színészei működtek közre a játékban, ők és az elhelyezett információs kártyák segítették vagy épp hátráltatták az alkalmi nyomozókat. Csukárdi Sándor, a Szó és Kép Színpad vezetője szerint azért is volt jó ez a kezdeményezés, mert a színházszerető közönség játszva járhatta be azokat a helyeket, ahova a hétköznapokon nem lehet bejutni.

– Az is csalogató lehetett a vendégek számára, hogy aktív részesei lehettek a darabnak. A hét gyanúsított közül az egyiket, Csapó Csabát, a színdarab rendezőjét játszottam, aki bennfentesként tud Sándor szenvedélyeiről, ezenkívül gyengéd érzelmeket táplál a színész felesége iránt.

Jóképű József bőrébe Nagy Imre, az S.K. Társulat színésze bújt, aki azt mesélte, az első szóra igent mondott a felkérésre.

– Jóképű József gyűlöli Sándort, úgy érzi, karrierjének ő az egyetlen akadálya, szóval én is gyanúsított vagyok. Nagyon tetszett a rendezvény ötlete, végre valami új, valami más a megszokotthoz képest, biztos vagyok benne, hogy a közönségnek is nagyon tetszett. Ilyen még nem csináltunk, egy kicsit kihívás is volt a társulatnak, de nem bántuk meg, mindenki nagyon izgatottan készült és várta a játékban részt vevőket.