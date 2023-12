Tükörtojás a fülbevalón

Wattacsiga – ezt a nevet adta műhelyének. Mivel rokonságában több Katalin is van, neki Wyn lett a beceneve. Innen a W. A vattacsiga abból adódott, hogy eleinte főleg csigaházakból és gyapjúból készített ékszereket. A kezdetek óta jelentősen bővült alapanyag-választéka, használ fát, fémet, kristálytöredékeket, dobozokat, leveleket, és kukoricakeményítőből süt ki különböző alakokat. Műanyag palackokból formál többek között fülbevalókat, csokipapírból szintén, origamidarukat. Esküvőkre bambusz hústűből hajtűket.

Szabálytalanok, esetlegesek művei részletei, mégis tökéletes az összkép. S nála nem kérdés, hogy kerül az ékszerre méhecske, hernyó, s ez még csak hagyján, van köztük tükörtojás, zöldborsó héjastól, hámozott sárgarépa formájú, a sütőtök szinte már átlagosnak tűnik. Honnan mindehhez az ihlet? Saját bevallása szerint is valóban gyakran aszimmetrikusak ékszerei, máshogy néz ki az elejük, a hátuljuk, egy fülbevaló két különböző darabból állhat, más mintázatúakból. Sosem tudja kétszer ugyanazt elkészíteni, nem is szeretné. Mindig az vezérli, ami épp eszébe jut. Ritkán gondol ki előre terveket, ha igen, akkor is többnyire másképp alakul kezei között a munka. Ötletet kap fotókból, rajzfilmekből, szinte bármiből, amit lát.

Nagyi, unokák közös kincse az unikornisszarv

A vásárokban ékszereit sokszor sokáig csodálják, idős nénik is. Az egyikük tündéri volt, amikor elárulta: nem merné felvenni egyiket se, de olyan izgalmasak, mindenképp megmutatja azokat unokájának. Egy másik nagymama a kis üvegbe, csillámok közé zárt unikornisszarvat, egy kúpcsiga háza hegyét, egy ilyen nyakláncot vett meg, és azt mondta, ez lesz közös kincsük az unokáival. Egy tanítónő a húsevő virágra hasonlító fülbevalót választotta, hogy iskolai halloween-ünnepre vegye fel.

Katalinnak szinte minden ékszere egy kicsit bolondos, és mind más, ezért élmény kínálatában számunkra különleges darabra vadászni. Mostanában például gyűrűire pontocskafestés kerül. A legnépszerűbb művei – felnőttek, gyerekek körében is – a puha kavicsszörnyek. Más-más kristályfoguk van, ki-ki magához illőt találhat. Kilóg a nyelvük, nagy a szemük, megeszik a rosszat, a stresszt, így nyugtatnak meg, a zsebünkben tarthatjuk, nyomkodhatjuk őket.