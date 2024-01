A csaknem 6 ezer holdas birtokon 22 ezer sertés, 1800 birka és 200 hízómarha volt, valamint malom, fűrészüzem, tejüzem is működött, és termeltek többek között gabonát, cukorrépát. Fekete István szerette a sokrétű tevékenységet, új termelési módot vezetett be, új növényeket honosított meg.

A területen élő emberekért is sokat tett. A sajátjából napi tíz liter tejet adott a cselédek gyerekeinek. A bánya vezetését rábírta, hogy a birtokon élő gyerekeket vegyék vissza a bánya által fenntartott iskolába, hogy ne kelljen kilométereket gyalogolniuk. Támogatta a katolikus templom építését is. Mindkét gyermeke Ajkán született. Az emberek szerették őt, Nirnsee Ferenccel viszont egyre feszültebb lett a viszonya. Írói pályafutása a Nimród vadászújságban 1931-ben a vizsláról megjelent cikkel kezdődött, majd az ölyvről írt, valamint a farkaskutya veszélyességéről is. A lap főszerkesztője, Kittenberger Kálmán felfigyelt a jó stílusára, és biztatta, hogy írjon többet. A Gazdatisztek lapjában is jelentek meg írásai. Regénypályázatra írta A koppányi aga testamentumát. Nyert, és egyből országos hírű író vált belőle. A második regénye, a Zsellérek szintén pályázatra készült és nyertes lett. Ahogy egyre ismertebbé vált, úgy mérgesedett el a viszonya Nirnsee Ferenccel, aki sérelmezte, hogy miért nem a birtokkal foglalkozik. Állásajánlatot és lakást kapott Budapesten, 1941-ben elköltözött.