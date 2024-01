Programajánló 2 órája

Bababuli, toros lazulás és a Pék Laci képei – bakonyi programokat ajánlunk a hétvégére

Ki ne ismerné Pék Lacit? A zircit. És a képeit? Azokat is jó páran látták már, de most is érdemes megnézni kiállítását. Na meg mindig jó találkozni a közismert közösségi emberrel, akit nem lehet nem szeretni. Emellett ajánlunk egy bakonyi babafarsangot, egy falusi disznóvágást forraltbor-versennyel. A profi táncosok teszéri színpadra perdülését és a télen is működő zirci piac hangulatát sem érdemes kihagyni.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Pék László festőműhelyében, zirci háza teraszán idei kiállítására mintegy harminc, zömében új kép készült Fotó: családi

A Bakony zirci festője Képek a Bakonyból címmel Pék László festményeiből nyílik kiállítás január 27-én 17 órakor a zirci könyvtárban. A tárlatot Tóth B. Zsuzsa újságíró nyitja meg. Közreműködik Balogh Beáta és Szakács Ildikó. Toros finomságok kínálata A 9. bakonybéli hagyományőrző falusi disznóvágást január 27-én, szombaton 8 és 17 óra között rendezik meg a faluház előtti téren. A programok, a kóstolási lehetőségek forraltbor-főző versennyel egészülnek ki. A legjobb néptáncosok a színpadon Táncos magyarok – Táncos, zenés barangolás a Rábaköztől Moldváig című előadását mutatja be a pápateszéri művelődési házban a Magyar Állami Népi Együttes január 27-én, szombaton 17 órától. Farsangi bababuli fánkdíszítéssel, fotósarokkal A Zirci Babaklub farsangi bababulit szervez a városi könyvtárban január 26-án 9 és 13 óra között. Akár jelmezben érkezhetnek a babák, testvéreikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt a vidám, zenés délelőttre. Belépőnek vihetnek süteményt, rágcsálnivalót, innivalót. A bábos mesekuckó foglalkozás 10 órakor kezdődik Szabinával. Mondókás, játékos tornát vezet Dia 11 órától. Majd elkezdődik a fánkdíszítés, és ingyenes fotósarok is várja az érdeklődőket. Idén télen is működik a zirci piac Január 27-én, szombaton is árusok várják a vásározókat a Zirc központjában lévő fedett piactéren. Igaz, rövidített nyitvatartással, azaz csak 8 és 10 óra között. Kézműves ajándéktárgyak, mézek, illóolajok, füstölt hústermékek között válogathatnak, a savanyúságokat, a bakonyi savanyú káposztát mindenképp érdemes megkóstolniuk.

