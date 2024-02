1., Az Alkotmány és a Köztársaság utca kereszteződése Zircen

Az 1958-ban készült felvételen egy régi Skoda-modell fedezhető fel és még látszik a sarkon a népbolt, aminek a helyén társasház épült. A másik oldalon viszont akkor még üres volt az a terület, ahol most a Coop-áruház épülete áll.

Az Alkotmány és a Köztársaság utca kereszteződése Zircen 1958-ban és 2024-ben Fotók:

Fotó: Rimányi Zita / Napló, Fortepan, Uvaterv

2., A zirci bazilika belülről

Az 1978-ban készült fotón a szószéken túl épp egy keresztelő zajlik. A templombelső azóta megváltozott, hiszen az 1990-es években itt is felújításokat, átalakításokat végeztek, de már akkor is szép volt, most is csodálatra érdemes a zirci Nagyboldogasszony bazilika.

A zirci bazilika belülről 1978-ban és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita / Napló, Fortepan

3., A zirci bakancsososzlop

Zircen, a Bakony fővárosában is van nulla-kilométerkő, akárcsak Budapesten. Bakancsososzlopnak nevezik, ez a Magas-Bakony túraútvonalainak kiindulópontja. A Rákóczi-téren található, most kissé eldugva, növényekkel körülültetve. Már egy kissé kopottabb, mint régen volt.

A zirci bakancsososzlop 1978-ban és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan



4., A zirci apátság templomának tornyai csaknem szemből, a Rákóczi térről

Az 1959-es fotón a népbolt is látszik, és van rajta egy "utánfutós" lovaskocsi. Felfedeztünk rajta egy keresztben kifeszített vásznat is, amin a felirat első szava az hogy "Éljen". Talán egy bányászünnep kapcsán rakták ki. Az 1964-es fotón jobban láthatóak a templom melletti úgynevezett bányászházak, és az, hogy az utca apátság felőli oldalán visszavágták a fákat.

A zirci apátság temploma és a mellette lévő utca Zircen 1958-ban és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Uvaterv

A zirci apátság temploma és a mellette lévő utca Zircen 1959-ben és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Keveházi János

A zirci apátság temploma és a mellette lévő utca Zircen 1964-ben és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Németh Tamás





5., Az esztergári kereszteződés Zircen

Ha Zirc központjából indulunk el Győr felé, akkor az apátság mellett haladunk el először, majd balra kell fordulnunk. Ha itt egyenesen megyünk tovább, akkor Nagyesztergárra jutunk el. Ezt a részt hívják ma Tesco-kanyarnak is, a 82-es út egykori derékszögű kereszteződése helyett a főutat itt ívessé alakították. A fotókon látható rész most egy zsákutcácska, parkoló. Itt van a Cuha-patak feletti híd és az arborétum egyik kapuja. A korabeli felvételeken sáros úton halad egy budapesti platós autó, egy lovaskocsi és egy biciklis. Mostani képünkön egy manapság jellemzőbb jármű, egy terepjáró látható.

A Köztársaság és az Állomás utca kereszteződése Zircen 1958-ban és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Uvaterv

6., "Stoppos" a Zircről a dudari bányába vezető vágányoknál

Zirc északról készült látképe most a fák, a növények miatt másképp mutat a vasúti sínek mellől, de így is kivehetők a fotón a város jelképének számító templomtornyok. Most nem állt senki a vágányok mellett, de az egykor ott járt férfi persze nyilván nem stoppos és kimondottan szép jellegzetes bőrtáskája.

Zirc látképe északról 1957-ben és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Lipovits Károly

7., A zirci apátság főbejárata

A mostani ajándékbolt ajtajának csak a boltíve volt meg 1970-ben, viszont most is van itt egy pad a turistáknak. Még érdekesebb az 1959-ben készült fotó, amin a kapu melletti oszlopok felirataiból kiderül, mi minden működött az apátság épületeiben. Itt volt a Földművelésügyi Szövetkezetek Járási Központja, a tájmúzeum, a Zirc Járási Kiegészítő Parancsnokság és a mentőállomás. A műemlékkönyvtár akkor már az Országos Széchényi Könyvtárhoz tartozott és Regulyról volt elnevezve. Jellemző, hogy a díszudvar bejáratánál akkor is egy a templomot csodáló fényképezőgépes turista állt.

A Zirci Ciszterci Apátság főbejárata 1959-ben és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Keveházi János

A Zirci Ciszterci Apátság főbejárata melletti pad 1970-ben és 2024-ben

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Keveházi János





8., Az apátság látképe a Széchenyi utca felől

Változás, hogy az arborétumnak a Gobelin-terem mellett 1966 óta nyitottak egy átjárót az apátság díszudvaráról. Az újrafotózáskor a templomtornyok és a Vörös-torony látványát nagyrészt fák ágai takarták el. A közvilágítás lámpájának magas oszlopára reklámtáblák kerültek. A régi fotón pedig látszik, hogy akkoriban épült az arborétum kerítése és az szintén megfigyelhető, hogy a manapság hatvan felé járók születésekor milyen ruhák voltak divatban.

A Zirci Ciszterci Apátság a Széchenyi utca felől 1966-ban és 2024-en

Fotó: Rimányi Zita/Napló, Fortepan, Markus Marianna, Magyar Gábor

9., A zirci apátság díszudvara, épületei

A régi képekből az szűrhető le, hogy a felújításokkal szépen sikerült megőrizni az eredetihez hasonló kinézetet. Az 1932-es fotón a lovas fogaton urak ülnek, a hajtó pedig díszes ruhát visel, zsinóros kabátot, szalagos kalapot. A háttérben apácák vezetnek egy gyerekcsoportot.