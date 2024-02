Csapatjáték szerelemmel – ez volt az előadás címe, amely a Zirci Római Katolikus Plébánia szervezésében hangzott el a Bakony fővárosában a házasság hete kapcsán. Előtte az előadók – Dobay Eszter és Semsei Rudolf – interjút adtak lapunknak Zircen. Azért ismerhetik őket, mert 2020-ban ők voltak a házasság hetének nagykövetei, 22 éve házasok, 4 gyermek szülei, közgazdászok, éttermeket, cukrászdákat, partiszervizt működtetnek. Saját tapasztalataik alapján adtak tanácsokat ahhoz, hogyan kerülhetjük el a zátonyokat a házasság olykor háborgó vizén. Jó ez a megfogalmazás, főleg azoknak, akik, ha feszültség van párkapcsolatukban, úgy érzik, ketten ülnek egy csónakban és két irányba eveznek. „Azt gondolom, a mai világban mindig érdemes olyan példákat hozni, amiket meg is értenek az emberek. Egyébként Krisztus urunk is ugyanezt tette a példabeszédekben. A vizes hasonlat csak az egyik lehetőség, lehet a házasság egy közös csónak, de bármi másra is asszociálhatunk, és néha úgy érezhetjük, olyan, mint egy színházi darab. Tragikomédiává tud válni. Leginkább azt próbáltuk kifejezni, hogy házasságkötéskor egy hosszú távú útra készülünk, aminek vannak örömei, vannak nehézségei is, de az fontos, hogy folyamatosan, kitartóan és egy ritmusban evezzünk" – szögezte le Rudolf.

Mit tehetünk azért, hogy ne megszokásból kelljen a párunkkal maradnunk?

Egymásra kell hangolódni, meg kell találni a közös hangot – ez biztos. Akárcsak a kollégáinkkal. Ám a házasságban a csapatmunka – akárcsak egy jó munkahelyi csapatban – lehet játékos. „Hiszünk abban, hogy egy életen át tartó kapcsolatnak nem az kell legyen a vége, hogy megszokásból maradunk a másikkal. Ha folyamatosan figyelünk a másikra és kitartóan dolgozunk azért, hogy mindig a kedvében járjunk, akkor egyre jobban szerethetjük, egyre inkább erősödhet a szerelmünk" – fogalmaztak riportalanyaink, akik ezért is nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és próbáljuk a legjobbat kihozni a kapcsolatukból.

Hogyan lehet egymáshoz alkalmazkodva együtt megújulni?

Állandó megújulás – ez is kell a házasságban, de észrevesszük-e a megújulást, a változást, ha állandóan benne vagyunk a kapcsolatban. „Egyrészt nagyon kell fókuszálni a párunkra, hogy ő milyen, hogyan változik. Azért szükséges az állandó megújulás, mert folyamatosan változunk, mi magunk és a párunk is. Ehhez mindig alkalmazkodni kell, így együtt tudunk megújulni, mindig összehangolódva a társunkkal. Többször adódnak olyan élethelyzetek, amikbe az ember belelép. Ugye, az elején még friss a házasság, aztán jönnek a gyerekek, akkor mint szülők lépünk bele ebbe a kapcsolatba, utána, mikor felnőnek a gyerekek, akkor megint egymásra találunk, jó esetben és az is egy új dimenziója a kapcsolatnak" – sorolta Eszter.

Hogyan vehetjük észre, ha változik a párunk?

„Az komoly probléma, ha nem figyelünk a másikra" – tette hozzá férje. Egy kutatást említett meg, melyben házasoknak száz kérdést tettek fel, ami a párjukról szólt. Mi a kedvenc filmje, étele és hasonlók. Olyasmikre vonatkoztak, amivel mindennap találkoznak. Kiderült, hogy a friss házasok sokkal jobban teljesítettek, mint a nyolc-tíz éve együtt lévők. Tehát az a legnagyobb probléma, ha megszokássá válik az egész, és azt gondoljuk, hogy pont ugyanúgy viselkedik a párunk, mint ahogy előtte tette, és nem vesszük észre, hogy egyébként mennyit változott. Viszont, ha folyamatosan figyelünk rá, és mindig a kedvében akarunk járni, akkor valószínűleg észrevesszük, hogy régen tetszett neki az a virág, amit vinni szoktunk neki, de már nem szereti. „Van még egy nagyon izgalmas a változásban. Régen azt gondoltam, hogy ahogy öregszünk, nehezebben változunk. Egy kedves pszichológus barátunk pedig azt mondta, hogy az igazi nagy változások pont negyvenéves kor után jönnek, mert akkor lépünk át az ösztönszerűből a tudatos létbe" – jegyezte meg Rudolf.

Mindig mindent érdemes szóvá tenni a társunknak?

Vadvízi evezésnek is nevezhető a házasság, Eszter és Rudolf esetében is az egyik alappillére a kommunikáció. Beszélni kell egymással, és ha probléma van, azt azon nyomban rendezni kell. Könnyen hangzik, de olykor nehéz. Néha eltűnődünk azon, hogy akkor most merjek szólni vagy ne, és akkor túl sokáig készülünk rá. Ha túl gyorsan reagálunk, akkor meg az a baj. Ezért azt érdemes megtanulni, megszokni, hogy úgy tudjuk kifejezni magunkat, az érzéseinket, azt, nekünk mi miért fontos, hogy közben ne sértsük meg a párunkat. Ez nem mindig sikerül, de törekedni kell rá.

Kit keressünk? Kit érdemes választanunk?

A jó házasság alapja pedig az, hogy mindenképpen olyan társat válasszunk magunknak, akivel hosszú távon el tudjuk képzelni az életünket. Tehát jól ismerjük meg a leendő párunkat, de sose a tökéletest keressük, mert mindenkinek vannak hibái, és biztosan össze kell csiszolódni az elején.

Ahogy nőnek a gyerekek, új szintre léphet a szülők kapcsolata

„Nekünk most nagyon speciális a helyzetünk, mert én a gyerekekkel több mint húsz évig otthon voltam, nem dolgoztam, egy éve kezdtem el visszacsöppenni a munka világába. Most viszont közösen dolgozunk, így ez egy teljesen új helyzet számunkra. Új dolgokat élünk meg együtt, másképp beszélgetünk és mások a témáink esténként, mikor leülünk vacsorázni" – tudtuk meg Esztertől. Rudolf azt is hozzátette, hogy most sem teljesen egymás közelében dolgoznak, más-más terület, feladat tartozik hozzájuk. Neki nagy segítséget jelentett, hogy amikor a céget építették két évtizeddel ezelőtt, akkor esténként Eszter úgy volt a társa, hogy nem kellett minden munkahelyi kérdést megosztania vele, például a napi problémákat. Azt tudhatta, hogy otthon minden a legnagyobb rendben van és a társa bízik benne. Mostanában többet tudnak a közös céges terveikről beszélgetni, de egészséges arányban teszik, így ez egy új dimenziót adott a kapcsolatuknak. Új szintre lépett és tovább épül.

Mindannyiunknak hasonlóképp dolgoznunk kell a párkapcsolatunkon, ha evezéshez hasonlítjuk, akkor állandóan lapátolni kell, egy pillanatra sem állhatunk meg.