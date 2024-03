A Soulwave zenekart 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Az elmúlt években több tagcsere is történt a formációban, melynek Tóth Barnabás 2020 óta tagja. A zenekarnak az országos ismertséget a Szélcsend című dal hozta meg, amely a Petőfi Rádióban debütált, és végül a slágerlista 27. helyéig jutott. Mindent elhittem című kislemezük több hétig a Petőfi slágerlistáján foglalt helyet, Kalandor című daluk egyszerre két rádió toplistáit is vezette, amivel a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőjébe is bejutottak. 2017-ben a zenekar elnyerte Az Év Felfedezettje díjat a Petőfi Zenei Díjon. Legújabb slágerük a Valaki mondta, melyben a Halott Pénzből ismert Marsalkó Dávid működik közre.

Tóth Barnabás otthonosan érzi magát a dobok mögött

Fotó: Tóth Barnabás

– Szerencsére elmondhatom, hogy ez egy jól működő és sikeres zenekar. Országszerte sok helyen zenélünk. Nyaranta több koncertünk van, bejártuk már egész Magyarországot, időnként Erdélybe, a Felvidékre is eljutunk. Szerencsére manapság rádiós játszásaink is jól alakulnak, persze, mindig van hova fejlődni, és dolgozunk is ezen – mesélte Barnabás. – Ez az időszak eléggé melós, már állítjuk össze az idei egy-másfél órás szettet. Örömmel mondhatom, hogy egyre több a megkeresés, elég jó évnek nézünk elébe. Nemrég menedzsmentváltás volt nálunk, új csapattal dolgozunk, amely hatalmas energiákat fektet abba, hogy legalább úgy, de inkább jobban működjön a zenekar, mint eddig.

A zenekar 2022-ben a pápai Játékfesztiválon is fellépett, ami Barninak hatalmas élmény és megtiszteltetés volt.

Fotó: Tóth Barnabás

– Szerintem abban az évben legjobban sikerült koncertjeink egyike volt a pápai. Nagyon jó érzés volt pápaiként a helyi fesztiválon zenélni, ráadásul utánunk Ekanem Bálinték játszottak a Biebersszel, tehát két pápai kötődésű zenekar volt azon a napon színpadon, abszolút pozitívan emlékszem vissza rá, remélem, hamarosan ismét visszatérhetünk a srácokkal Pápára.