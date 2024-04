A Veszprémi Tavaszi Tárlat országos szinten is elismert képző-és iparművészeti kiállítás sorozat. Fontos küldetése, hogy nem csupán Veszprém városához kötődő alkotókat mutat be, hanem Veszprém vármegyéből is fogad kiállítókat.

A mikrofonnál Szekeres Dávid.