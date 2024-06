A kiállítást megnyitva Táborosi László polgármester leszögezte, hogy a kiállítás újabb mérföldkő az Uzsára tervezett kulturális központ kialakításában. – Az idei évtől már két művésztábor működik a községben, büszkék lehetünk erre. A Magyar Festők Társasága ebben az évben első ízben szervezett tábort itt, és most az ezalatt készült anyagokból nyílik a tárlat. Reményeink szerint a következő években folytatása lesz a munkának. A képviselő-testület és a lakosság támogatásával folytatjuk a kulturális központ építését, a kultúra több ága is megjelenik nálunk. A jövő évre már több programot, színházi előadásokat, sporteseményeket, nyílt napokat is tervezünk, amikor az érdeklődők betekintést nyerhetnek az alkotómunkába, ennek szervezésére lesz közel egy évünk. Valljuk, hogy a művészet és a kultúra támogatása jó befektetés, elismerést hoz a községnek és az itt élők számára. Kapukat nyithat meg, ha jól tudunk gazdálkodni vele. Minden adottságunk megvan ehhez. Infrastruktúra, szállás, közművek. Az itt élők szeretik a vendégeket és a kultúrát. Többször hallottuk már az ide látogatóktól, hogy községünkben valami pozitív erőt éreznek. Talán a környezet teszi, a múlt, az itt élők összetartozása és mindennek összessége. Bárhogy is van, ezt az energiát ki kell használnunk, és a meglevő alapokra, az elmúlt évek beruházásaira, fejlesztéseire építve csodát lehet tenni, ez meggyőződésem. Ehhez csak közös akarat, jó közösség kell, úgy érzem, ez nálunk adott. Igyekszünk inspiráló környezetet biztosítani az alkotóknak, hogy ez mennyire sikerül, azt talán a kiállított művek tükrözik – mondta a polgármester és megköszönte, hogy a társaság Uzsát választotta a tábor helyszínéül.

Sinkó István, Csikós Tibor, Révész Ákos, Vankó István, Véghseő Klára, Faragó Ágnes, R. Török Mária, Tóth Annamária, Tóth Pitya István, Magyar József, Vágó Magda, Ponyiczki Szilvia és Ghyczy György alkotásaiból nyílt kiállítás Uzsán

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A társaság elnöke, Sinkó István arról beszélt, hogy a művésztelepen alkotó 13 művész csoportos kiállítása izgalmas összefüggéseket mutat. – Itt nem csupán egymás mellé kerülő alkotásokról van szó, hanem egy időben és térben készült művekről, amelyek alkotói figyelemmel kísérhették egymás munkáinak születését, megbeszélhették az alkotói folyamat fázisait, technikai, gondolati tanácsokat adhattak egymásnak. Így szinte közös műként is felfogható a tárlat. Az itt bemutatkozók természetesen önálló személyiségek saját stílusjegyekkel, személyes elképzelésekkel, élményekkel bíró alkotók. Az itt eltöltött idő kinél-kinél más és más módon, de hatott a művek létrejötténél. A falu csendje, ugyanakkor a bánya dübörgése, látványa, az erdőben tett séták szintén. A hely szelleme ott lebeg a művek felett – mondta az elnök, és bemutatta néhány szóban a 13 alkotót. Rajta kívül Csikós Tibor, Révész Ákos, Vankó István, Véghseő Klára, Faragó Ágnes, R. Török Mária, Tóth Annamária, Tóth Pitya István, Magyar József, Vágó Magda, Ponyiczki Szilvia és Ghyczy György alkotásaiból nyílt meg a kiállítás.