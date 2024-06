Augusztus 1-jén két díva, Izo FitzRoy és Anastacia nyitja a háromnapos fesztivált, 2-án a funky koronázatlan királya, a The Brand New Heavies lép fel, majd Tony Hadley, a Spandau Ballet egykori énekese Spandau-slágereket idéz, végül a Kraak & Smaak koncertjével zárul az este. Augusztus 3-án a holland popformáció, a Son Mieux lép fel, majd a Morcheeba ad holdfényes koncertet a szőlőhegy oldalában, záróakkordként az MF Robots hangjai búcsúztatják a 12. Paloznaki Jazzpikniket. A szervezők ismét Paloznakra invitálják a magyar jazzélet legizgalmasabb formációit, hogy a nemzetközi előadók mellett a jazz hazai élvonala is képviseltesse magát. A tehetséggondozás mindig kiemelt helyen szerepelt a Jazzpiknik életében, az idei fesztivál is számos fiatalnak nyújt fellépési lehetőséget az intimebb hangulatú, jazzfókuszú színpadokon.