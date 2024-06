A program vizuális arculati elemeit Varga Gábor Farkas grafikus készítette. Partnereink között szerepeltek a helyi intézmények, múzeumok, művészek, közösségi terek. A program témáiban relevancia volt a filmes formában feldolgozott eredetmondák információs és értéktartalma.

Ezek:

1. Gizella ajándéka:

A legenda:

Veszprém vára az esztergomi és székesfehérvári várral együtt egyike volt legkorábbi várainknak, Géza korában már biztosan létezett, de egyes feltevések szerint már a honfoglalás előtt is állt. Veszprémnek fontos szerepe volt a kereszténység bevezetéséért vívott harcban is. A város I. István feleségének, Gizellának a kedvenc tartózkodási helye volt; később évszázadokon át a veszprémi püspökök koronázták meg a magyar királynékat, és viselték a királyné kancellárjának címét. István király Veszprém városát és birtokait feleségének, Gizella királynénak ajándékozta, innentől kezdve pedig a város a mindenkori magyar királyné birtoka lett. A Magyar Királyság királynéit évszázadokon keresztül a veszprémi püspök koronázta meg. Innen ered a királynék városa elnevezés.

Kevesen tudják, hogy a legenda szerint a veszprémvölgyi apácák 1020 körül alapított monostorában készült az a miseruha, ami később a magyar királyok koronázási palástja lett. A legenda szerint a palást készítésében maga Gizella királyné is részt vett.

Az erről szóló kisfilm:

2. A Hévízi-tó története:

A hévízi gyógyító forrás keletkezése a római korig nyúlik vissza. Flavius hadvezér volt Valentinianus császár idejében. Bölcs stratéga, kemény katona, de bánatára gyermeke, a kis Flavius sosem lehet katona: gyermekbénulásban szenvedett. A család hiába áldozott naponta apja, Apolló oltárán, hiába könyörgött anyja a többi istenhez, nem történt változás. A gyermek dajkája azonban nem hitt a római istenekben. Ő már tudta, hogy egy igaz Isten van csak, ki egyetlen fiát küldte el, hogy megváltsa a világot, s minden bátorságát összeszedve megvallotta ezt gazdáinak. A dajka legnagyobb meglepetésére Flavius egyáltalán nem bánta ezt. Ő is hallott már ezt-azt az új galileai istenről, és szeretett kisfiáért bármit megtett volna. Így aztán végül együtt imádkoztak Szűz Máriához. A dajka szíve lángolt, miközben a kisfiúért imádkoztak, és elvitte a gyermeket a hévízi mocsaras vízhez, amiben megmerítette. S láss csodát! Másnap a mocsár közepén meleg vizű forrás fakadt. A forrás lassan tóvá duzzadt, s onnantól a kis Flavius ebben a tóban fürdött. És ekkor megtörtént a várva várt csoda: a fiú napról napra jobban mozgatta a lábát, háta kiegyenesedett. A kis Flavius felgyógyult, s csakhamar atyja nyomdokaiba lépett. 379-ben Flavius Theodosius Augustus néven a Római Birodalom császárává koronázták, egy évvel később államvallássá tette a kereszténységet. Nagy Theodosiusként is ismeri a történetírás. A forrásból, mely a Flavius forrása nevet kapta, tó fakadt, a Hévízi-tó pedig azóta is gyógyulást kínál sok betegnek.