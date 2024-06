Immár ötödik alkalommal rendezte meg mára hagyománnyá érett fesztiválját a településen a Rock Palota Egyesület. Az ingyenesen látogatható program idén is több ezer érdeklődőt vonzott a Thury-várhoz, azaz ismét bebizonyosodott, hogy a közönség részéről komoly igény van egy, a rockzenét a zászlajára tűző fesztiválra Várpalotán, mondta el lapunknak a szervezők nevében Somogyi László.

– A város önkormányzata is maximálisan mellettünk áll, az ő támogatásuknak, illetve egy pályázati sikernek köszönhetően tudjuk megrendezni 2024-ben is a fesztivált. Várpalota komoly múlttal büszkélkedhet a rockzenét illetően, jelenleg is rengeteg aktív zenekar működik a városban – tette hozzá.

A pénteken és szombaton tartott szabadtéri rockzenei fesztiválon ennek megfelelően több várpalotai, illetve Veszprém vármegyei csapat is a húrok közé csapott. Emlékezetes koncerttel ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját a Gate zenekar, közismert slágerek rockzenei átirataival hódított a 6áreset, a helyi punk szcénát képviselve lépett színpadra a Végállomás és a Brigantik, a Guns N’ Roses örökbecsű dalaival aratott sikert a Dogs n’ Roses, de az Age, a Tom Stoner, a Gravity Blues Band, a Spóra vagy KisGolyó Band sem okozott csalódást a helyi keménymagnak.

A legnagyobb tömeget természetesen az országos hírű bandák koncertje vonzotta a Thury-várhoz. Óriási hangulatot teremtett a várpalotai kötődésű énekessel, Bánhegyesi Richárddal érkező Pokolgép, megénekeltette a közönséget a Zeffer András vezette Mobilmánia, de az Akela, a Prosectura, a Nova Prospect és az Iron Maidnem is kitett magáért Várpalotán.