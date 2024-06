Eszter és Áron a 12. évfolyamon tanulnak, Enikő pedig, mivel a pápai református gimnáziumban megszerzett érettségit követően fordult a zenei tanulmányok felé, a 14. évfolyamra jár – írja a múzeum honlapja. A tehetséges zongoristák a felvételi vizsgájuk anyagából válogattak erre a hangversenyre, nem a teljes műsort játszották, de így is hallható volt a magas színvonalú játék. A közönség Enikőt várta a legizgatottabban, a padban ott ültek egykori tanárai is. Enikő elmondta, hogy a gimnáziumi évek során jött rá, hogy bár voltak tervei, a zene felülírta ezeket, s a zongorázás került élete középpontjába. Sokat gyakorol, de élvezettel teszi, a pápai fellépés előtt csak kicsit izgult, mint mondta, ez most nem vizsga, hanem örömzene, így is ült a hangszerhez.

Holb Enikő tanárai előtt lépett fel

Fotó: Horváth Andrea

– 2022-ben érettségiztem, majd egy kétéves szakképzést választottam, ugyanis rájöttem, hogy én bizony zongorázni szeretnék. Idén végzek, már „csak” a vizsgák vannak hátra, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Többek között Bachot és Debussyt játszom a koncerten, amiket azért választottam, mert ezek a változatos darabok közel állnak hozzám, tükrözik, amilyen én vagyok, hol energikus, hol pedig nyugodt – fogalmazott az ifjú muzsikus.

Az ótemplom tökéletes helyszíne volt a hangversenynek, Enikőben számos emléket felidézett, hiszen gyakran járt itt refisként, lelki többletet is adott számára a szakrális tér a tökéletes akusztika mellett.