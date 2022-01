Augusztus dereka óta fokozódó ütemben foglalta el, és lakta be a korcsolyázó, illetve jégkorongozó közönség a megyeszékhely vadonatúj jégcsarnokát.



A veszprémi hokisok – akik évekig ideiglenes helyi pályákon, illetve albérletekben bontogatták szárnyaikat – eddig is lelkesen, szorgalmasan tették a dolgukat, most viszont valódi otthont kaptak, és ez meg is látszik létszámukon, csapataik számain.



Máhl Krisztián, a Veszprémi Jéglovagok szakmai igazgatója elmondta: nagyüzemben zajlanak az edzések, a csapatok számos tornán vettek részt, sok mérkőzést játszottak az elmúlt időszakban.



Az egyesület ma már U8-as, U10-es, U12-es, valamint U14-es korosztályos együttessel is büszkélkedhet, ezek mellett van felnőtt női csapata, valamint a Pannon Egyetemmel közös férfi együttese (VESC Grizzlyk).



Ami a jégcsarnok kihasználtságát illeti, a hokisok mellett sok időt töltenek a jégen a korcsolyázni tanuló óvodások és iskolások, akik különböző turnusokban járnak a létesítménybe.



Októberben indult el az úgynevezett közönségkorcsolyázás, azaz – a klub által meghirdetett időpontokban – a nagyközönség is rendszeresen kipróbálhatja az új veszprémi jégfelületet. Két alkalommal jégdiszkót is rendeztek már, és a jövőben további újdonságokkal készülnek a jégcsarnok üzemeltetői.



A veszprémi egyesület életében is lesznek (pozitív) változások – tudtuk meg Máhl Krisztiántól, aki elmondta: az utóbbi időszakban nőtt a létszámuk, és további bővítések várhatóak.



Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a veszprémi jégcsarnokot ugyan már hivatalosan átadták, de a munkálatok hamarosan tovább folytatódnak.



A fejlesztés második üteme a jövő év elején kezdődik, és annak keretében többek között öltözők, konditerem, parkolók, büfé valósul meg.