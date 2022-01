Dunaújváros–VLS 3-1 (1-0)

Dunaújváros: Pokorni – Huszti, Molnár S., Papp M., Villám, Barna, Balogh Á., Dorogi, Jakab, Székely, Novák. Cserék: Orczy, Tölgyesi, Hegedűs, Hompót, Kesztyűs, Ságodi, Farkas. Edző: Varga Balázs. Practical VLS Veszprém: Bonnyai – Rédling, Zachán, Schőnig, Kovács, Somogyi, Baldauf, Vass, Major, Gálfi, Molnár. Cserék: Héninger, Sarok, Krebsz, Gulyás, Dobsa, Varga M., Galacs, Papp, Bakó. Edző: Pető Tamás.

Gólszerzők: Villám (2), Jakab ill. Bakó.



Lejátszotta első felkészülési mérkőzését a VLS Veszprém labdarúgó csapata, amelynek ellenfele az NB III Közép csoportjának második helyezettje volt. Az orkán erejű szél olykor irreális körülményeket teremtett, ennek ellenére jó iramú, helyzetekben gazdag meccset láthattak a kilátogatók.

A következő mérkőzésre szerdán 17:30-kor kerül sor, Iváncsa látja vendégül a veszprémieket.

A múlt héten újabb két előkészületi mérkőzést játszott a Balatonfüredi FC: szerdán a megyei II. osztályú Csabrendek FC ellen 9-0-ra nyertek a fürediek, míg szombaton délelőtt a megyei I-es Technoroll Teskánd KSE 4-2-re győzte le a Balaton-parti együttest.

Borgulya István, a Füred edzője a Naplónak elmondta, a szombati találkozó előtt négy labdarúgója belázasodott, így összesen tizenketten voltak a felnőtt keretből. Úgy tervezték, hogy a keret a meccsen „félidőzni” fog, de a betegségek miatt ez a forgatókönyv nem valósulhatott meg. Így azok, akik 65. percig a pályán voltak az edző elmondása szerint jól teljesítettek, hiszen akkor még vezetett csapata 2-1-re. Utána kijött az, hogy a felkészülés közepén járnak és a cserék – köztük több próbázó - sem vették fel a ritmust, fizikailag és fejben is elfáradtak, az ellenfél pedig kihasználta lehetőségeit.

Hétfőre több próbajátékost is vár a Balatonfüredi FC, és mindezekkel együtt a klubnál bíznak abban, hogy a maródiak egy része is visszatér, akikkel szerdán 18 órától újabb előkészületi találkozón léphet pályára a Füred, amikor is a tervek szerint a Főnix FC-t látja vendégül.