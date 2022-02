Hosszú, nyolcmeccses nyeretlenségi sorozatot szakított meg az FC Ajka a múlt héten. Kis Károly együttese a Pécsi MFC-nél bizonyult jobbnak hazai pályán. A 1-0-ra megnyert mérkőzésen végig jobb volt a házigazda, amely a mezőnyben és a helyzeteket tekintve is felülmúlta remek erőkből álló riválisát.

– Összességében magabiztos sikert arattunk, jobbak voltunk a Pécsnél, azzal együtt, hogy az elején kicsit bizonytalan volt a játékunk. Fontos volt, hogy a rögzített helyzeteknél hatékonyan védekeztünk a magasabb, jól fejelő vendégekkel szemben. Nagyon meg voltam elégedve a csapattal, fontos győzelmet szereztünk – tekintett vissza a Napló kérésére Kis Károly, az FC Ajka szakvezetője, aki hozzátette: erős ellenfelet sikerült két vállra fektetni, méghozzá meggyőzően, ami szintén komoly pozitívum.

Az Ajkára most újabb nehéz feladat vár, ráadásul ezúttal idegenben kell helytállnia a gárdának. A zöld-fehérek mérlege nem túl jó vendégként, ebben az idényben csak kétszer ünnepelhettek idegenbeli sikert Heffler Tiborék, Budaörsön és a III. Ker. TVE otthonában szerezték meg a pontokat.

– A győriek nem az élbolyban szerepelnek, ettől függetlenül jó csapatról van szó. Az ETO-ban több meghatározó egyéniség is szerepel, olyan futballistá, akik képesek kiemelkedőt nyújtva meccseket eldönteni. A klubnál most új tulajdonos van, biztosan mindenki nagyon szeretne bizonyítani. Ugyanakkor mi is bízunk a jó eredményben, végre csökkent a hiányzók száma, szinte teljes a keretünk. Jó lenne javítani az idegenbeli mérlegünkön is, és akkor végre megindulhatunk felfelé – fogalmazott Kis Károly.

Az ETO FC Győr nincs túl jó formában, de így is négy hellyel és hét ponttal előnyösebb a helyzete a tabellán, mint a 12. pozíciót elfoglaló FC Ajkának.

A győriek idén még nem tudtak győzni, négy bajnokin két-két vereség és döntetlen a mérlegük.

A felek csatáját ősszel az Ajka nyerte, a Veszprém megyeiek Lehoczky Roland találatával győzték le az ETO-t. A holnapi mérkőzés 14 órakor kezdődik Győrben, az ETO Stadionban.

A labdarúgó NB II 25. fordulójának további programja, szombat, 14.00: Szolnok–Csákvár, Pécsi MFC–Diósgyőri VTK, Nyíregyháza–Soroksár, Békéscsaba 1912 Előre–Budaörs, III. Ker. TVE–Szentlőrinc, Dorogi FC–Tiszakécskei LC, 17.00: Budafoki MTE–BFC Siófok, Szeged-Csanád RA–Szombathelyi Haladás.

Hétfő, 20.00: Kecskemét–Vasas FC.