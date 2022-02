Telekom Veszprém-FC Porto 28-28 (15-15)

Veszprém Aréna, 4670 néző. V.: Nikolics, Sztojkovics (szerbek). Telekom Veszprém: Corrales – Marguc 2 (1), Maqueda 4, Sipos, Blagotinsek, Lauge 3, Strlek 2. Csere: CUPARA (kapus), Nenadics 6 (1), Nilsson 3, MAHÉ 6 (4), Jahija 2, Ligetvári. Edző: Momir Ilics.

FC Porto Sofarma: Frandsen – Alves 2, M’Bengue 4, Silva Sousa 2, Iturriza 2, Veitia 4, Branquinho 3. Csere: Mitrevszki (kapus), Salina 4, Sliskovic 3, Cruz 1 (1), Areira 1, Edző: Magnus Andresson.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 5/1.

A tavaszi Bajnokok Ligája-nyitánynak szinte teljes kerettel vágott neki a Telekom Veszprém. Visszakerült a keretbe a sérüléssel bajlódó Lékai Máté és Omar Jahija is, akik a hosszabb kihagyást követően is vállalták a játékot.

A Veszprém a csoport harmadik helyéről, a Porto a hetedikről várta a találkozót.

A mérkőzés előtt Forró Ferenc, a 45 éve alakult veszprémi egyesület egyik első elnöke szögelte fel a találkozó fatáblácskáját a fagömbre, amelyen hagyományosan minden BL-derbiről emléket őriznek.

Corrales-védéssel és Strlek-góllal indult a találkozó. Corrales újabb bravúrja után Lauge 2-0-ra alakította az állást. Blagotinseket szórták ki a játékvezetők két percre, Sliskovic bombájával szépített a portugál egylet. Nilsson fordult le ügyesen a védőjéről, de Branquinho sem váratott a válasszal.

Marguc kihagyott hetese után Veitia egyenlített, ám Lauge gyorsan visszaszerezte a vezetést. Egyelőre egyik védelem sem volt túl acélos, nyilván inkább a hazaiaktól vártunk volna biztosabb, határozottabb hátsó falat.

Nenadics pattintott találatával 7-5-re alakult az állás a 13. percben. Az első negyedóra végéhez közeledve azonban a Porto újból döntetlenre alakította az eredményt, nem hagyta magát leszakítani. Momir Ilics a 16. percben látta elérkezettnek az időt, hogy rövid tanácskozást tartson. Sajnos azonban továbbra sem acélosodott meg a védelem, így aztán 10-10 után már a vezetésért dobhatott hétméterest a rivális. Szerencsére azonban Corrales Cruz próbálkozását ügyesen kivédte.

A 22. percben eljött a Porto pillanata, Nenadics eladott lasztija után Alves ziccere talált utat a veszprémi kapuba. Marguc gyorsan egyenlővé tette az állást, azonban Sliskovic újra eredményes volt (11-12).

Marguc találata után percekre leállt a gólgyártás, aztán egy kivédekezett portói támadás után gyors akcióval lépett előre ismét a Telekom (28. perc: 13-12). M’Bengue és Salina fordított, Mahé hétméteresével pedig véget ért a félidő (15-15).

Corrales ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta, mindent megtett a kapuban. Továbbra sem tudta lerázni riválisát a Telekom, sőt a Porto rendre egy-egy góllal előrébb járt (36. perc: 17-18). Sőt, a 37. perchez érve már kettőre nőtt a bakonyiak hátránya (17-19).

Mahé büntetőből szépített, ám egyelőre ez kevés volt a döntetlenhez is. Ligetvári érkezett a tengelybe, Sipossal próbálták összerendezni a falat, azonban a fordulat továbbra is váratott magára (40. perc: 19-21).

Hatalmas buzdításba kezdett az O-szektor, kikérte második idejét Momir Ilics. A Porto szívósan küzdött, nem játszott kiemelkedően, viszont a Veszprém jócskán elmaradt tudásától, és az ősszel, idegenben látott formát idézte.

Strlek gólja után 5+1-es védekezésre váltott a Veszprém, épp a horvát szélső próbált zavaróban labdát szerezni. A váltással nem jártak szerencsével a házigazdák, Alves visszaállította a különbséget (48. perc: 22-23). Cupara váltotta Corralest, majd Mahé hetese talált utat a Porto kapujába. Emberelőnybe került a Veszprém, Cupara pedig remek védéssel mutatkozott be. Marguc lódulhatott meg, lökete a kapufán csattant.

Iturizza gólja után próbált gyorsítani a játékon a Telekom, Mahé lövése azonban Frandsené lett (51. perc: 23-25).

Mahé szerzett a labdát, Cupara védett nagyot, Jahija pedig egyenlített (25-25). Megindult a végső harc a két pontért. Sőt Jahija újabb ziccere után felrobbant a csarnok, hiszen már itt volt az előny. Az egyiptomi azonban gyorsan ki is állt két percre, és Iturizza ki is egyenlített (26-26). Az utolsó percekben Cupara nagyokat védett, hetest is hárított, de a két pont megszerzéséhez ez nem volt elég (28-28). Huszonhárom másodperc maradt, sajnos azonban nem tudott értékelhető helyzetet kidolgozni a Veszprém, így maradt az iksz.

Momir Ilics: - Megérdemelten szerzett egy pontot a Porto. A védekezés nem igazán állt össze, ilyenkor, amikor a válogatottból érkeznek vissza a játékosok, akkor nem minden úgy működik, ahogy kellene, mint például ősszel. Most nagyon fontos, hogy gyorsan regenerálódjunk, mert a magyar bajnokságban fontos derbi vár ránk a Ferencváros ellen.

Vladimir Cupara: - Küzdelmes, ám nagyon sportszerű összecsapást vívtunk. Úgy vélem, reális a döntetlen. Most a legfontosabb, hogy a lehető legalaposabban felkészüljünk a Ferencváros és a Barcelona ellen.

Magnus Andersson: - Előzetesen aláírtam volna a döntetlent, de a mérkőzés alakulását látva kicsit csalódott vagyok, hogy nem tudtuk megszerezni a két pontot, igaz, a végén szerencsénk is volt. Örömteli, hogy a Benfica elleni, portugál bajnokságban elszenvedett fiaskó után talpra tudtak állni a játékosaim. A második félidőben több problémánk is adódott, az egy-egy elleni szituációkat nem úgy oldottuk meg, ahogy azt vártam, de összességében elégedett lehetek a csapatommal.

Ivan Sliskovic: - Nagyon nehéz mérkőzés volt. Büszke vagyok a csapatra, reális és igazságos a döntetlen, de egy kicsit csalódott vagyok, hogy a két pont nem jött össze.