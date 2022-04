A Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézet és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) közösen szervezte meg a 20. Egyetemkör Futóversenyt, amelyet egybeszőttek a városi atlétikapálya búcsúztatójával is. A borongós, esős, és szokatlanul hűvös időben több mint kétszázan teljesítették a két kilométeres távot, amelynek befutóját természetesen a stadionban tartották.

A helyszíni regisztrációt követően az indulók két futamban rajtoltak az egyetem N épülete elö, a felső kampusz mellett elhaladva befutottak a városi stadionba, ahol a jól ismert 550-es kört és a belső 400- as kört is teljesítve értek célba. Külön díjazták a nyílt kategóriák indulóit, valamint a Pannon Egyetem hallgatóit és dolgozóit. A 20. Egyetemkör abszolút győztese Edvy András lett, aki az aranyérem mellett átvehette az idén jubiláló verseny vándordíját is.

Az eredményhirdetést egybekötötték a VEDAC pályabúcsúztatójával, hiszen a nagyszabású beruházás hamarosan kezdetét veszi. Az érmeket Porga Gyula, Veszprém polgármestere, Sótonyi Mónika, a Köznevelési Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke és Edvy László, a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézetének igazgatója adta át.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere arról beszélt, végre a királynék városában is korszerű, XXI. századi rekortánpálya épülhet.

– Sokszor elmondtam már, hogy a veszprémi sport kimagasló eredményei nincsenek összhangban a városi sportlétesítmények fizikai állapotával. Szeretnénk, ha végre az infrastruktúrában is utol tudnánk érni a sportolóink teljesítményét. Ez a beruházás is ezt segíti majd – összegzett a városvezető.

Németh Attilától, a VEDAC ügyvezető igazgatójától lapunk megtudta, 2013-ban írta az első levelet a Magyar Atlétikai Szövetségnek a pálya felújításának finanszírozásával kapcsolatban. Szerencsére a kérését meghallgatták és hivatalosan május 9-én megkezdődhetnek a munkálatok, és ezek várhatóan október végéig, november elejéig tartanak. A régi pályát elbontják és új, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) szabványának megfelelő nyolc sávos rekortán borítású futókört alakítanak ki. Ezen kívül minden más elem megújul: korszerűvé teszik a távolugró nekifutókat, a gödröket, a rúdugró letűzőt, a magasugró helyet és a gerelyhajító nekifutót is. Kialakítanak még egy diszkosz- és kalapácsvetőkört, ketreccel együtt.

A stadiont a felújítások miatt egy ideig nem tudja majd használni egyik sportegyesület sem. Azt megtudtuk, hogy a VLS Veszprém NB III-as labdarúgócsapat május 8-án még megrendezi a BVSC elleni bajnoki rangadót. Ami a VEDAC-ot illeti, a nyáron így semmiképpen nem tudja megtartani a hagyományos Balaton Bajnokságot, ezt a viadalt várhatóan Pápán bonyolítja majd le.