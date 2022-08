Horváthné Baráth Piroska edzőtől megtudtuk, hogy a versenyzők listáján lesz változás, a legeredményesebbek közül négyen májusban érettségiztek, és vidéki egyetemen folytatják tanulmányaikat. Az órarendjüktől függ, hogy haza tudnak-e járni edzésre. Hangsúlyt fektetnek az utánpótlás kinevelésére, ezért várják a műfaj iránt érdeklődőket 3-4 éves kortól, de idősebbek is csatlakozhatnak hozzájuk. Örömmel szervezik október 22-én a területi versenyt, amelynek ismét Ajka ad otthont. Tavaly is október második felében zajlott a verseny, amelyre sok ajkai érdeklődő is kilátogatott. A térségben is szeretik őket, számos meghívást kapnak rendezvényekre. A versenyzők között is kivívták az elismerést, a világkupán többször is az élvonalban végeztek. A leghosszabb ideje táncoló, minden kategóriában sikeresen versenyző tagjuk a már felnőtt Heinfarth Diána.