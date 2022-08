FC Ajka–Kozármisleny

4-2 (2-2)

Ajka, 1200 néző. V.: Bana. FC Ajka: Horváth Dániel - Szűcs K., Jagodics B., Tar, Csemer - Kenderes (Berzsenyi, a szünetben), Tóth G. (Görgényi, 91.) - Csizmadia (Vogyicska Bálint, 58.), Dragóner (Gaál, a szünetben), Doncsecz (Sejben, a szünetben) – Szarka Á. Edző: Kis Károly.

Kozármisleny: Budzsáklia - Tölgyesi, Gál, Füredi Horváth Dániel, Kosznovszky - Vajda (Beke, 62.), Bartha L. (Puska, 78.), Vogyicska Balázs (Hampuk, a szünetben), Kirchner (Osei, 78.) - Kulcsár K. (Tóth Z., 68.). Edző: Tóth László.

Támadólag lépett fel az FC Ajka a három pontos csapatok csatáján, ám hiába a nyomás, ha a visszarendeződés nem sikerül.

A 10. percben nem először nyílt terület a vendégek előtt, a kiugró Vajda Roland kapott remek indítást, csak Tar tudott vele lépést tartani, de őt egy csellel becsapta, majd 14 méterről bal lábbal a jobb alsóba helyezett. A labda a kapufáról jutott a kapuba, 0-1.

A 18. percben Dragóner előtt adódott egyenlítési lehetőség, hét méterről leadott próbálkozása nem sokkal tévesztett célt, a játékszer a jobb kapufa mellett hagyta el a játékteret.

A 20. percben aztán siker koronázta a hazai támadásokat. Jobb oldali szögletnél Jagodics Bence érkezett remekül a kapu elé és négy méterről, kissé jobbról fejjel a hosszúba csúsztatott, 1-1.

Nem sokkal később pedig már az FC Ajka vezetett. Szarka fordult le szépen, jól fedezte a labdát, Gál pedig lerántotta őt a kapu előtt. A játékvezető büntetőt ítélt, amelyet Szarka Ákos végzett el, méghozzá higgadtan, pontosan, a jobb alsóba gurította a labdát, 22. perc: 2-1.

Továbbra is a házigazda volt a kezdeményező, a vendégek erejéből elsősorban a védekezésre futotta.

A 30. percben egy kapu előtti kavarodást követően Tar próbálkozott, a labda a felső lécről pattant ki.

Megpróbáltak beleerősíteni a kozármislenyiek, aki ekkor több veszélyes támadást is tudtak vezetni. A 37. percben Vajda volt agilis a jobb oldalon, éles szögből lőtt, nem sokkal tévesztve célt.

A 42. percben sikerült az egyenlítés, Horváth Dániel lőtt gólt Horváth Dánielnek. Méghozzá nem is kicsit. A baranyiak játékosa 25-30 méterről jobbal a bal alsóba bombázott, az ajkai kapus hiába vetődött, nem tudott hárítani, 2-2.

A fordulás után Kulcsár szabadrúgását védte Horváth. A másik oldalon Csizmadia nem találta el jól a játékszert ígéretes helyzetben, a 16-oson belül.

A folytatásban meddőnek tűnt a hazai fölény, a vendégcsapat szervezetten védekezett.

A hajrában azonban egyértelműen a házigazda együttesé volt.

A 74. percben az említett szervezettségből semmit sem lehetett látni, többszöri próbálkozásra sem tudott felszabadítani a Kozármisleny. Berzsenyihez került a labda a jobb oldalon, ő pedig a 16-oson belülről emelt az ötösön álló Szarkához, aki a kapuba fejelt, 3-2.

Nem sokat kellett várni a következő találatra, Szarka ebben is szerepet játszott. A támadó labdát szerzett a pálya közepén, balra passzolt Vogyicskához, aki szépen tálalt középre. Az érkező Gaál Bálint hat méterről estében lőtt a kapuba, 77. perc: 4-2.

A folytatásban már nem adott esélyt riválisának az FC Ajka, amely megérdemelten szerezte meg a három pontot. A lelkes és lendületes Kozármisleny olykor meg tudta lepni a hazaiakat, ám összességében érvényesíteni tudta nagyobb játékerejét a zöld-fehér alakulat, amely legközelebb, augusztus 17-én, szerdán a Diósgyőri VTK vendége lesz.

Az ajkaiak két sikerrel és egy vereséggel kezdték az új idényt.

Kis Károly: - Örülünk a sikernek, szerintem remek mérkőzést láthattak a nézők. Kár érte, hogy a nyitányon aratott győzelem után, a múlt héten Mosonmagyaróváron nem tudtunk pontot szerezni. Nincs időnk persze ezen rágódni, hiszen szerdán újabb feladat áll előttünk, a Diósgyőri VTK vár ránk.

Tóth László: - Jó első félidőt produkáltunk és ez alapján joggal reménykedtünk abban, hogy szépen végződik számunkra a mérkőzés. Sajnos többször is hibáztunk, nem voltunk elég agresszívak és koncentráltak, különösen a pontrúgásoknál.