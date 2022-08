Practical VLS Veszprém–III. Kerületi TVE 1-0 (0-0)

Ajka, 200 néző. Vezette: Molnár. Veszprém: Héninger – Dobsa, Gulyás, Molnár (Végh, 61.), Major (Lőrincz, 88.), Somogyi, Varga (Iszlai, 46.), Baldauf (Tóth M., 79.), Horváth, Krebsz (Gálfi, 46.), Zachán. Vezetőedző: Pető Tamás. III. Kerület: Szmola – Kokenszky (Tóth L., 61.), Elek, Fejes, Preklet (Opavszky, 71.), Egerszegi, Vankó (Pócsik, 61.), Lapu (Hegedűs, 90.), Kozics, Schuszter, Barczi (Kirják, 71.). Vezetőedző: Aczél Zoltán.

A szezon első öt fordulójában még pontot sem hullajtott, csak egy gólt kapott veszprémiek a tabella éllovasaként fogadták a patinás múltú, több volt élvonalbeli spílert is foglalkoztató fővárosiakat – az ideiglenes főhadiszállásukon –, a kezdő sípszó előtt mégsem lehettek biztos a dolgukban, mert az ellenfél ötödik helyezettként veselkedett neki a rangadógyanús összecsapásnak. Noha az egyetlen vereségüket még a bajnoki nyitányon könyvelték el, Pető edző tanítványai előzetesen kizárólag a három pont megszerzését tartották elfogadhatónak – még ha egy nehéznek ígérkező találkozón is.

A derbi elején a vetélytárs birtokolta többet a labdát, a 7. percben Héninger Kokenszky lövését hárította, aztán a mieink vezettek ígéretes támadást, amiből végül szöglet lett. A folytatásban is inkább a rivális dominált, igaz, elsősorban pontrúgásokból igyekezett veszélyeztetni, a VLS főként kontrázni próbált; a 29. percben Major kapott jó labdát, de a 16 méteres lövését Szmola ártalmatlanította. Pető Tamás az első játékrészben nem azt láthatta a pályán, amit szeretett volna, ezért a nagyszünetben kettőt is cserélt.

Az övéi a fordulás után az addiginál nagyobb kedvvel játszottak, magukhoz ragadták a kezdeményezést: a 46. percben Molnár, míg két perccel később Horváth lőtt fölé, majd az 56. percben Gálfi 30 méteres szabadrúgása adott munkát Szmolának. A 60. percben az agilis Horváthot csak fellökni tudták a kerületi védők a tizenhatoson belül, de Major büntetőjét védte a fővárosiak hálóőre. Miközben a jó teljesítményt nyújtott veszprémiek mind nagyobb fölénybe kerültek, a 80. percben azért Héningernek is akadt védeni valója, aztán két Major megmozdulás következett. Az első lövése még nem talált utat a kapuba, néhány perc múlva viszont remek labdát kapott, betört a tizenhatoson belülre, és 12 méterről, a kiinduló portás mellett már nem hibázott (1-0). A hátralévő időben nem változott az eredmény, így a felpörgött mieink megőrizték makulátlan NB III-as mérlegüket.

Pető Tamás: - A csatát két részre kell bontani, lévén, a nézők is ellentétes félidőket láthattak. Az elsőben gyengén muzsikáltunk, ám a nagyszünetben kiveséztük az addig elkövetett hibáinkat, és a folytatás – a kihagyott tizenegyesünk dacára – már a fölényünk jegyében telt, több helyzetet is kialakítottunk. Úgy vélem, megérdemelten nyertünk, örülünk az újabb sikernek, de valójában most kell két lábbal a földön maradnunk és szorgalmasan dolgoznunk tovább.