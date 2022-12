A hazai bajnokságban csupán két pontnál járó bakonyiak hétvégén a Március 15. utcai teremben ott folytatnák, ahol kedden a Veszprém Arénában abbahagyták, mikor is az Európa-liga A csoportjában megszerezték első pontjaikat. Éles Benedekék a csata második fél­idejében remekül küzdöttek, a szlovák Tatran Presov elleni bravúros győzelemhez (30-28) mindenki hozzájárult, aki pályára lépett.

A lefújás után Konkoly Csaba azon reményének is hangot adott, miszerint a siker remélhetőleg jót tesz majd az önbizalmuknak.

Az edző által említett magabiztosságra szükség is lenne, mert hosszú idő után az élvonalban is fontos lenne nekik diadalt ülni.

Ehhez nemrég nagyon közel jártak a NEKA otthonában, ám, ami a Balaton partján nem sikerült, annak most össze kell jönni az NB I-ben még pont nélkül álló főváro­siak ellen.

Azonban nem árt az óvatosság, lévén, hogy a rivális korábban csak egy góllal kapott ki a ceglédiektől és a budakalásziaktól, míg a csurgóiaktól hárommal.

Történelmük 2010-ben indult egy kézilabdatáborral, de azóta eljutottak oda, hogy az egyik szélsőjük japán, a másik pedig egyiptomi, egyik beállójuk horvát, míg a másik egyiptomi, mint ahogy az irányítójuk is a déli szomszédunkban látta meg a napvilágot.

Nem vár tehát könnyű fellépés a hazaiakra, híveik nagy csatára számíthatnak.

A közelmúltban sok tapasztalattal gazdagodó veszpré­miek most is olyan védekezéssel, kapusteljesítménnyel és türelmes támadójátékkal szolgálnának, mint a minap.

A sportolók fogadkoznak is, hogy hozzáállásukon aligha múlik majd a siker, küzdeni és hajtani fognak, hogy szakmai stábjukban ne maradjon hiány­érzet.